"Подсказка оккупантам от сил обороны". В Мелитополе прогремел мощный взрыв

По его словам, взрыв слышали жители центральной части Мелитополя.

"Громкое утро для рашистов в Мелитополе… Сколько бы подсказок силы обороны не давали оккупантам, те никак не поймут: быстрое исчезновение из Украины – залог спокойных дней и ночей. Что ж, наши защитники будут объясняться более доступно. Держись, мой родной город. Ты обязательно вернешься домой", – написал Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.