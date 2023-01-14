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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Подсказка оккупантам от сил обороны". В Мелитополе прогремел мощный взрыв

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Федоров: Держись, мой родной город. Ты обязательно вернешься домой
Федоров: Держись, мой родной город. Ты обязательно вернешься домой
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 14 января прогремел мощный взрыв. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, взрыв слышали жители центральной части Мелитополя.

"Громкое утро для рашистов в Мелитополе… Сколько бы подсказок силы обороны не давали оккупантам, те никак не поймут: быстрое исчезновение из Украины – залог спокойных дней и ночей. Что ж, наши защитники будут объясняться более доступно. Держись, мой родной город. Ты обязательно вернешься домой", – написал Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, ВСУ, война России против Украины, Иван Федоров
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