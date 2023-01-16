Мэр Мелитополя: Россияне повторяют в Запорожской области "донецкий сценарий"

По его словам, в Мелитополе осталось 50–60 тыс. челочек мирного населения, а оккупантов значительно больше. Оккупанты хотят нагнать панику и спровоцировать жителей оккупированных территорий на ненависть к украинским войскам, заявил Федоров.
Он напомнил, что так же было в Донецке – россияне обстреливали город и обвиняли в этом украинцев. Теперь они начали совершать такие же действия в Пологах Запорожской области, сказал он.
"Они не получают поддержки гражданского населения. Не могут выполнить свое обещание захватить Запорожье и всю левобережную Украину. Чувствуют себя никчемными, поэтому начинают издеваться над гражданским населением – убивать, запугивать и калечить", – сказал он.
По словам Федорова, на запорожском направлении в основном находятся регулярная армия РФ, кадыровцы, а также осетины.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.