Мэр Мелитополя: Россияне повторяют в Запорожской области "донецкий сценарий"

Федоров рассказал, как ведут себя россияне на оккупированных территориях Фото: mediacenter.org.ua

По его словам, в Мелитополе осталось 50–60 тыс. челочек мирного населения, а оккупантов значительно больше. Оккупанты хотят нагнать панику и спровоцировать жителей оккупированных территорий на ненависть к украинским войскам, заявил Федоров.

Он напомнил, что так же было в Донецке – россияне обстреливали город и обвиняли в этом украинцев. Теперь они начали совершать такие же действия в Пологах Запорожской области, сказал он.

"Они не получают поддержки гражданского населения. Не могут выполнить свое обещание захватить Запорожье и всю левобережную Украину. Чувствуют себя никчемными, поэтому начинают издеваться над гражданским населением – убивать, запугивать и калечить", – сказал он.

По словам Федорова, на запорожском направлении в основном находятся регулярная армия РФ, кадыровцы, а также осетины.