Оккупанты усиливают давление на население захваченных территорий. В Донецкой области для российской армии заказали форму "Роснефти" – Генштаб ВСУ

По его данным, это происходит в Херсонской области. Оккупантов беспокоит проукраинская настроенность граждан региона, представляющая для них угрозу.
В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области армия РФ проводит фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание уделяется мобильным телефонам, захватчики ищут подтверждения помощи украинским силами обороны, говорится в сообщении.
Кроме того, ВСУ стало известо, что в Запорожской области враг пытается маскировать армию под гражданских работников российских компаний.
"Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из российских подразделений, которое действует на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области", – отмечает Генштаб.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.
По состоянию на 22 декабря российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили, по данным на 12 января, около 113 390 российских оккупантов.