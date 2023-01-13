Оккупанты усиливают давление на население захваченных территорий. В Донецкой области для российской армии заказали форму "Роснефти" – Генштаб ВСУ

Гражданская спецодежда с логотипами "Роснефти" предназначена для подразделений армии РФ в Волновахском районе Фото: rosneft.ru

По его данным, это происходит в Херсонской области. Оккупантов беспокоит проукраинская настроенность граждан региона, представляющая для них угрозу.

В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области армия РФ проводит фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание уделяется мобильным телефонам, захватчики ищут подтверждения помощи украинским силами обороны, говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ стало известо, что в Запорожской области враг пытается маскировать армию под гражданских работников российских компаний.

"Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из российских подразделений, которое действует на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области", – отмечает Генштаб.



