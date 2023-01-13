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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усиливают давление на население захваченных территорий. В Донецкой области для российской армии заказали форму "Роснефти" – Генштаб ВСУ

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Гражданская спецодежда с логотипами "Роснефти" предназначена для подразделений армии РФ в Волновахском районе
Гражданская спецодежда с логотипами "Роснефти" предназначена для подразделений армии РФ в Волновахском районе
Фото: rosneft.ru

На временно оккупированных частях Украины российские войска силой склоняют местных жителей к работе на них, совершая подомовые обходы. Об этом 13 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, это происходит в Херсонской области. Оккупантов беспокоит проукраинская настроенность граждан региона, представляющая для них угрозу.

В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области армия РФ проводит фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание уделяется мобильным телефонам, захватчики ищут подтверждения помощи украинским силами обороны, говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ стало известо, что в Запорожской области враг пытается маскировать армию под гражданских работников российских компаний.

"Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из российских подразделений, которое действует на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области", – отмечает Генштаб.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid038HiwcDrZ8W2QBvtQQyJHcsbf6Dbdp845ECjqigM1kvCWN3phH3QGB3PJ2b8Xiw9gl


Контекст:

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

По состоянию на 22 декабря российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили, по данным на 12 января, около 113 390 российских оккупантов.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, Запорожская область, Роснефть, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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