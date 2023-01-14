ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ обстреляла Запорожскую область ракетами и артиллерией. Разрушены одно из предприятий и жилые дома – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным ОВА, люди не пострадали
По данным ОВА, люди не пострадали
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) / Telegram

Утром 14 сентября российская армия выпустила ракеты по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Об этом глава областной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.

По его словам, удар пришелся по территории одного из предприятий. На месте зафиксированы разрушения. Старух отметил, что обошлось без жертв.

Кроме того, от атаки вражеской артиллерии пострадал город Орехов. Там разрушены три дома, в одном из них спасатели ликвидировали пожар.

"В одном из домов находилось три человека, они остались живы и невредимы", – поделился Старух.

Он предупредил о продолжающейся ракетной угрозе и призвал жителей области находиться в безопасных местах.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Запорожская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Александр Старух, Орехов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала повязку для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала повязку для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
Канье Уэст тайно женился – СМИ
Канье Уэст тайно женился – СМИ
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (232230)
2
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (204153)
3
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (176014)
4
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (171933)
5
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (93921)
6
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже (53147)
7
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин (50257)
8
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид (47905)
 
 
 
 