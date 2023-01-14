РФ обстреляла Запорожскую область ракетами и артиллерией. Разрушены одно из предприятий и жилые дома – ОВА

По данным ОВА, люди не пострадали Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) / Telegram

По его словам, удар пришелся по территории одного из предприятий. На месте зафиксированы разрушения. Старух отметил, что обошлось без жертв.

Кроме того, от атаки вражеской артиллерии пострадал город Орехов. Там разрушены три дома, в одном из них спасатели ликвидировали пожар.

"В одном из домов находилось три человека, они остались живы и невредимы", – поделился Старух.

Он предупредил о продолжающейся ракетной угрозе и призвал жителей области находиться в безопасных местах.