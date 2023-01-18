Россия блокировала выезд в Запорожье из оккупации, те, кто пытается ехать, исчезают – Федоров

По его словам, с 15 декабря закрыт единственный выезд из оккупации через город Васильевка в сторону Запорожья.
"Оккупанты говорили, что их новогодние каникулы продлятся до 15 января. Однако прошло больше месяца, а орки так и не отдохнули: выезд еще закрыт", – написал он.
Федоров отметил, что детям, женщинам и людям старшего возраста разрешили проходить 10 км "дороги жизни" пешком.
Городской голова рассказал, что есть факты, когда украинцы, пытавшиеся выехать из оккупации в сторону Запорожья, бесследно исчезают. Их выгоняют из домов почти без вещей, в одних тапках, и заставляют добираться до "серой зоны" пешком.
"Однако люди не доходят до переправы, где их ждет украинская сторона. Куда на самом деле отправляют украинцев, остается неизвестным. Рашисты не раз доказали, что наши жители для них ничто. Так что геноцид украинцев продолжаются", – добавил Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь. Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 5 января сообщил, что в новом году на территорию свободной Украины по коридору прошел только один человек. "Мир уже уверен, что РФ не знает, что такое гуманитарное право и безопасная эвакуация. Украина же не раз проверила высокой ценой, что Россия не соблюдает никаких условий перемирия и никаких договоренностей", – сказал он.