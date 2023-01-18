Россия блокировала выезд в Запорожье из оккупации, те, кто пытается ехать, исчезают – Федоров

РФ не открывает "дорогу жизни" для тех, кто хочет выехать Фото: nform.zp.ua

По его словам, с 15 декабря закрыт единственный выезд из оккупации через город Васильевка в сторону Запорожья.

"Оккупанты говорили, что их новогодние каникулы продлятся до 15 января. Однако прошло больше месяца, а орки так и не отдохнули: выезд еще закрыт", – написал он.

Федоров отметил, что детям, женщинам и людям старшего возраста разрешили проходить 10 км "дороги жизни" пешком.

Городской голова рассказал, что есть факты, когда украинцы, пытавшиеся выехать из оккупации в сторону Запорожья, бесследно исчезают. Их выгоняют из домов почти без вещей, в одних тапках, и заставляют добираться до "серой зоны" пешком.

"Однако люди не доходят до переправы, где их ждет украинская сторона. Куда на самом деле отправляют украинцев, остается неизвестным. Рашисты не раз доказали, что наши жители для них ничто. Так что геноцид украинцев продолжаются", – добавил Федоров.