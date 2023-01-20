ВСУ сбили два российских беспилотника

ПВО сбила беспилотники на южном и восточном направлениях Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"20 января во второй половине дня на южном и восточном направлениях сбиты два российских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Мерлин-ВР" и "Орлан-10", – говорится в сообщении.