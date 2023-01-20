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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили два российских беспилотника

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ПВО сбила беспилотники на южном и восточном направлениях
ПВО сбила беспилотники на южном и восточном направлениях
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинские военные сбили два российских беспилотника 20 января. Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

"20 января во второй половине дня на южном и восточном направлениях сбиты два российских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Мерлин-ВР" и "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 января 2023 года, составили около 119 300 военных3139 танков, 287 самолетов, 277 вертолетов, 1886 беспилотников оперативно-тактического уровня и 17 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, потери армии России
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