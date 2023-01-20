ВСУ сбили два российских беспилотника

"20 января во второй половине дня на южном и восточном направлениях сбиты два российских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Мерлин-ВР" и "Орлан-10", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 января 2023 года, составили около 119 300 военных, 3139 танков, 287 самолетов, 277 вертолетов, 1886 беспилотников оперативно-тактического уровня и 17 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".