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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 770 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 119 300 российских оккупантов
ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 119 300 российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали приблизительно 119 300 российских оккупантов. Об этом 20 января в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 770 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ составили:

  • танки – 3139 (+3);
  • боевые бронированные машины – 6241 (+6);
  • артиллерийские системы – 2129 (+7);
  • РСЗО – 442;
  • средства ПВО – 220;
  • самолеты – 287;
  • вертолеты – 277;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4);
  • крылатые ракеты – 749;
  • корабли/катера – 17;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4903 (+7);
  • специальная техника – 190.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KdcLaCPsnBsP8tDRGxhrKMgMt2HWX1jxqccFe9hWZjX7adKucTz17x5ifQ4GNYYvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности, в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской областей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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