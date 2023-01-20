Украинские военные за сутки уничтожили 770 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 770 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ составили:

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности, в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской областей.