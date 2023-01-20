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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму оккупанты готовятся к скрытой мобилизации, в Севастополе в военкоматы вызывают IT-специалистов и финансистов – Генштаб ВСУ

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По информации украинской военной разведки, власти РФ планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных
По информации украинской военной разведки, власти РФ планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных
Фото: ЕРА

Российские захватчики готовятся к скрытой мобилизации во временно оккупированном Крыму. Об этом 20 января в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"На временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Севастополь вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации", – говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным Генштаба, враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на оккупированной территории для лечения своих раненых военных.

"Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании "Вагнер", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0gimJtXxxnhUKXytpXnMGXLhSzr9MNShZqZbGHuzfVd7HVrzrxAgcSVXvqXcUUWAol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

По информации украинской военной разведки, в рамках новой волны в январе – феврале власти РФ планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Генштаб ВСУ, мобилизация, ВСУ, война России против Украины
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