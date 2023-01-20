В Крыму оккупанты готовятся к скрытой мобилизации, в Севастополе в военкоматы вызывают IT-специалистов и финансистов – Генштаб ВСУ

"На временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Севастополь вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации", – говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным Генштаба, враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на оккупированной территории для лечения своих раненых военных.

"Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании "Вагнер", – подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)