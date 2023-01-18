Руководство РФ готовится к новой волне мобилизации. Под прицелом жители Москвы – ГУР Минобороны

По данным украинской разведки, сотрудники военкоматов проводят агитационные мероприятия на предприятиях столицы РФ. Наибольший интерес военкомов вызывают мужчины 40–55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют военные специальности. Людей запугивают, на них морально давят, говорят в ГУР МО.

Кроме того, в Москве формируют добровольные группы из трех-пяти человек для патрулирования центральных улиц и мест вблизи станций метро и крупных торговых центров.

"Их задача – предотвращать возможное скопление людей для недопущения возможных протестных акций. Согласно полученным инструкциям, подозрительными считаются любые группы более 20 человек. Они должны предотвращать появление возможных протестных акций", – говорится в сообщении.

Также в России усилилась агитационная работа, направленная на иностранцев: мужчинам призывного возраста, которые обращаются в органы власти для получения гражданства, предлагают подписать договор на прохождение военной службы, отмечают в ГУР МО.

17 января Институт исследования войны (ISW) сообщил, что президент России Владимир Путин может объявить о новой волне мобилизации в РФ во время своего выступления в Санкт-Петербурге 18 января. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил 17 января, что президент страны-оккупанта выступит с речью в Санкт-Петербурге в ознаменование 80-летия прорыва блокады Ленинграда – родного города Путина – в ходе Второй мировой войны.

"Путин любит использовать символические даты для обращения к русскому народу, и некоторые российские военные блогеры отметили, что он воспользуется этой возможностью, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной", – сказано в сообщении ISW.