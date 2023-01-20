Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают на трех направлениях, увеличив интенсивность применения авиации. На четырех направлениях – ведут оборону

Об этом 20 января проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На купянском, лиманском, новопавловском и херсонском направлениях ведет оборону", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на всех вышеуказанных семи направлениях оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов, есть пострадавшие среди гражданских.
В то же время всемерную поддержку российской агрессии продолжает оказывать Беларусь, добавили в Генштабе ВСУ.
"Кроме совместных учений воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси, на территории Беларуси продолжается подготовка российских подразделений", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.
В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской области.