Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают на трех направлениях, увеличив интенсивность применения авиации. На четырех направлениях – ведут оборону

Российские войска увеличили интенсивность применения авиации на бахмутском, авдеевском и запорожском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook

Об этом 20 января проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На купянском, лиманском, новопавловском и херсонском направлениях ведет оборону", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех вышеуказанных семи направлениях оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов, есть пострадавшие среди гражданских.

В то же время всемерную поддержку российской агрессии продолжает оказывать Беларусь, добавили в Генштабе ВСУ.

"Кроме совместных учений воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси, на территории Беларуси продолжается подготовка российских подразделений", – сказано в сообщении.

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