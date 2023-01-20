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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают на трех направлениях, увеличив интенсивность применения авиации. На четырех направлениях – ведут оборону

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Российские войска увеличили интенсивность применения авиации на бахмутском, авдеевском и запорожском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Российские войска увеличили интенсивность применения авиации на бахмутском, авдеевском и запорожском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook

Российские оккупационные войска в войне против Украины наступают на трех направлениях, а на четырех направлениях обороняются.

Об этом 20 января проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На купянском, лиманском, новопавловском и херсонском направлениях ведет оборону", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех вышеуказанных семи направлениях оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов, есть пострадавшие среди гражданских.

В то же время всемерную поддержку российской агрессии продолжает оказывать Беларусь, добавили в Генштабе ВСУ.

"Кроме совместных учений воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси, на территории Беларуси продолжается подготовка российских подразделений", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Rfr6fPUCu8CffCB4mU7n55nzCPGZT2pFpkYuMsLySAaG3Q8RNLfyfPHE8hpLsWBKl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Беларусь, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, Лиман, агрессия, оборона, военные учения, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, пострадавшие, российские оккупанты
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