Офис президента: Оккупанты обстреляли два населенных пункта в Херсонской области, ранен 15-летний подросток, еще одному человеку оторвало ногу

Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Херсонская область. Оккупанты обстреляли два населенных пункта, – написал он. – Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранение 15-летний мальчик. Из-за обстрела села Новодмитровка Бериславского района пострадал один человек – ему оторвало ногу".
По словам Тимошенко, пострадавшие "получают всю необходимую медицинскую помощь".
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.