Офис президента: Оккупанты обстреляли два населенных пункта в Херсонской области, ранен 15-летний подросток, еще одному человеку оторвало ногу

Во время артиллерийской атаки оккупантами поселка Антоновка получил ранение 15-летний мальчик, отметил Тимошенко Фото: depo.ua (иллюстративное)

Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Херсонская область. Оккупанты обстреляли два населенных пункта, – написал он. – Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранение 15-летний мальчик. Из-за обстрела села Новодмитровка Бериславского района пострадал один человек – ему оторвало ногу".

По словам Тимошенко, пострадавшие "получают всю необходимую медицинскую помощь".