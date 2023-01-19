Россияне обстреляли центр Херсона из РСЗО – глава ОВА

"Рашисты целенаправленно ударили по жилому кварталу города из РСЗО. Рядом нет ни одного военного объекта, только жилые дома и гражданская инфраструктура. Из-за атаки россиян произошел пожар, а также остались неразорванные боеприпасы", – написал он.

Янушевич сообщил, что спасатели уже потушили пожар и убрали неразорванные боеприпасы. По словам главы ОВА, пострадавших нет.

"В одном из домов, поврежденных российскими обстрелами, проживает херсонка Анна. В доме женщины взрывной волной и обломками снарядов выбило окна. Ей их оперативно перекроют специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Они уже вскоре отправятся на место происшествия, чтобы помочь горожанам ликвидировать последствия российской атаки", – заявил он.