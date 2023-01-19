В Пентагоне не видят признаков подготовки нового наступления РФ – Объединенный комитет начальников штабов

"Сейчас мы не видели способностей российских военных на передовой. Российские войска распространились от Харькова до Херсона. Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал Батлер.

Говоря же о наемниках из ЧВК "Вагнер", которых РФ активно использует на бахмутском направлении, полковник заверил, что они не способны существенно изменить ситуацию.

"Мы видели, как группа "Вагнер" использует узников и призывников, отправляя их вперед. То, что мы бы назвали пушечным мясом, предназначенным на убой. Просто сотни людей были убиты, поскольку их отправили туда со слабой защитой. А потом регулярные силы ЧВК "Вагнер" приходят и ищут уязвимые места в украинских линиях [обороны]… Но сил ЧВК "Вагнер" недостаточно, чтобы двигаться по полю боя и вокруг", – подытожил Батлер.