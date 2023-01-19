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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне не видят признаков подготовки нового наступления РФ – Объединенный комитет начальников штабов

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Пентагон продолжает наблюдать за действиями военных РФ в Украине
Пентагон продолжает наблюдать за действиями военных РФ в Украине
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны США сейчас не видит признаков создания новых российских наступательных группировок. Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил спикер Объединенного комитета начальников штабов США, полковник Дэйв Батлер.

"Сейчас мы не видели способностей российских военных на передовой. Российские войска распространились от Харькова до Херсона. Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал Батлер.

Говоря же о наемниках из ЧВК "Вагнер", которых РФ активно использует на бахмутском направлении, полковник заверил, что они не способны существенно изменить ситуацию.

"Мы видели, как группа "Вагнер" использует узников и призывников, отправляя их вперед. То, что мы бы назвали пушечным мясом, предназначенным на убой. Просто сотни людей были убиты, поскольку их отправили туда со слабой защитой. А потом регулярные силы ЧВК "Вагнер" приходят и ищут уязвимые места в украинских линиях [обороны]… Но сил ЧВК "Вагнер" недостаточно, чтобы двигаться по полю боя и вокруг", – подытожил Батлер.

Контекст:

В последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в февралеО подготовке РФ к новому наступлению заявил также министр обороны Украины Алексей Резников.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Харьков, Херсон, война, военные, наступление, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Радио Свобода, войска, российские военные
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