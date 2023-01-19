СБУ задержала в Херсоне коллаборанта из "управления МВД РФ"

Задержанный – бывший чиновник расформированной государственной автомобильной инспекции, который, по данным спецслужбы, в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

В СБУ утверждают, что после захвата Херсона он добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и получил "должность" в местной оккупационной полиции. Так он вошел в состав созданного агрессором "главного управления министерства внутренних дел Херсонской области". В оккупационном органе его назначили "инспектором батальона патрульно-постовой службы".

После этого он "нес службу" с огнестрельным оружием и соответствующим "удостоверением" российского образца, отмечают правоохранители. На этой "должности" он вместе с оккупантами осуществлял "рейды" по территории города для выявления участников движения сопротивления. Во время таких "облав" россияне незаконно задерживали граждан, грабили их дома и отвозили пострадавших в местные застенки.

После освобождения Херсона коллаборант пытался сбежать на левый берег Днепра, чтобы избежать правосудия. Экс-чиновника задержали, сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Суд отправил его под арест.