Российские войска утром из артиллерии обстреляли детскую больницу и жилые дома в Херсоне, есть погибшая

Утром 16 января российские войска ударили по Херсону из артиллерии, отметили в ОВА Скриншот: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Об этом 16 января сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"В этот раз – обстрел детской. В результате которого выбито около 30 окон в неонатальном (шестиэтажном) корпусе. Корпус пуст. Информация о пострадавших отсутствует", – написал Тимошенко.

Утром российские войска ударили по Херсону из артиллерии, уточнил в Facebook глава ОВА Ярослав Янушевич.

"Снова под обстрелом были дома горожан, детские и медицинские учреждения, – отметил руководитель Херсонской ОВА. – День начался с нового военного преступления российских захватчиков. В Днепровском районе города вражеские снаряды попали в дом и здание интерната. Предварительно известно об одной погибшей, которая жила в поврежденном доме. Женщина скончалась от полученных осколочных ранений на месте".

За сутки 15 января российские захватчики 90 раз атаковали Херсонскую область и 21 раз – Херсон, проинформировал Янушевич.