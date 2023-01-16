Российские войска утром из артиллерии обстреляли детскую больницу и жилые дома в Херсоне, есть погибшая

Об этом 16 января сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"В этот раз – обстрел детской. В результате которого выбито около 30 окон в неонатальном (шестиэтажном) корпусе. Корпус пуст. Информация о пострадавших отсутствует", – написал Тимошенко.
Утром российские войска ударили по Херсону из артиллерии, уточнил в Facebook глава ОВА Ярослав Янушевич.
"Снова под обстрелом были дома горожан, детские и медицинские учреждения, – отметил руководитель Херсонской ОВА. – День начался с нового военного преступления российских захватчиков. В Днепровском районе города вражеские снаряды попали в дом и здание интерната. Предварительно известно об одной погибшей, которая жила в поврежденном доме. Женщина скончалась от полученных осколочных ранений на месте".
За сутки 15 января российские захватчики 90 раз атаковали Херсонскую область и 21 раз – Херсон, проинформировал Янушевич.
После деоккупации правобережья Херсонской области в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.