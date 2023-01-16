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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска утром из артиллерии обстреляли детскую больницу и жилые дома в Херсоне, есть погибшая

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Утром 16 января российские войска ударили по Херсону из артиллерии, отметили в ОВА
Утром 16 января российские войска ударили по Херсону из артиллерии, отметили в ОВА
Скриншот: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать больницы Херсона.

Об этом 16 января сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"В этот раз – обстрел детской. В результате которого выбито около 30 окон в неонатальном (шестиэтажном) корпусе. Корпус пуст. Информация о пострадавших отсутствует", – написал Тимошенко.

Утром российские войска ударили по Херсону из артиллерии, уточнил в Facebook глава ОВА Ярослав Янушевич.

"Снова под обстрелом были дома горожан, детские и медицинские учреждения, – отметил руководитель Херсонской ОВА. – День начался с нового военного преступления российских захватчиков. В Днепровском районе города вражеские снаряды попали в дом и здание интерната. Предварительно известно об одной погибшей, которая жила в поврежденном доме. Женщина скончалась от полученных осколочных ранений на месте".

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/videos/1816793235358150/

За сутки 15 января российские захватчики 90 раз атаковали Херсонскую область и 21 раз – Херсон, проинформировал Янушевич.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.

Теги: Россия, Украина, Херсон, больница, Херсонская ОГА, артиллерия, преступление, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, женщины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, дом, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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