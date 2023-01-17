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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли театр и типографию в Херсоне – Минкульт

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Россияне уничтожают все, что не могут построить на своей территории, отметил Ткаченко
Россияне уничтожают все, что не могут построить на своей территории, отметил Ткаченко
Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Российские оккупационные войска в ночь на 17 января обстреляли здания театра и городской типографии в Херсоне.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Сегодня ночью в результате российских обстрелов есть попадания в Херсонский академический областной театр кукол и городскую типографию. Россия должна быть и будет привлечена к ответственности. Она уничтожает все, что не может построить на своей территории – культуру, демократию, развитие", – написал Ткаченко.

Он опубликовал фото поврежденных зданий.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

"Любимыми" целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.

За последние сутки россияне 36 раз обстреляли Херсон – вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома, проинформировали в ОВА.

Теги: Россия, Украина, Херсон, театр, Александр Ткаченко, Минкульт, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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