Оккупанты ночью обстреляли театр и типографию в Херсоне – Минкульт

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Сегодня ночью в результате российских обстрелов есть попадания в Херсонский академический областной театр кукол и городскую типографию. Россия должна быть и будет привлечена к ответственности. Она уничтожает все, что не может построить на своей территории – культуру, демократию, развитие", – написал Ткаченко.

Он опубликовал фото поврежденных зданий.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

"Любимыми" целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.

За последние сутки россияне 36 раз обстреляли Херсон – вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома, проинформировали в ОВА.