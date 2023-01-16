В Херсоне спасатели несколько раз за день попадали под обстрелы, но потушили все пожары – ГСЧС

Несмотря на риск для жизни, спасатели быстро потушили пять пожаров, вспыхнувших после прилетов Фото: ДСНС України / Telegram

Она опубликовала фото спасателей, прячущихся от обстрелов под стеной.

"Фото, возможно, не слишком качественное, но ярко демонстрирует, в каких условиях работают наши ребята в Херсоне. Очередной вызов на пожар в результате вражеских обстрелов – и не успели спасатели начать его ликвидацию, как начался новый", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что эта ситуация вчера повторялась постоянно.

"Несколько раз спасатели попадали под обстрелы и после их окончания снова начинали ликвидацию пожаров. Несмотря на колоссальный риск для жизни, все пять возникших после прилетов возгораний оперативно ликвидировали", – рассказали в ГСЧС.

За сутки 15 января российские захватчики 90 раз атаковали Херсонскую область и 21 раз – Херсон, сообщали в ОВА. Враг ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам.