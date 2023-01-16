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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне спасатели несколько раз за день попадали под обстрелы, но потушили все пожары – ГСЧС

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Несмотря на риск для жизни, спасатели быстро потушили пять пожаров, вспыхнувших после прилетов
Несмотря на риск для жизни, спасатели быстро потушили пять пожаров, вспыхнувших после прилетов
Фото: ДСНС України / Telegram

15 января российские оккупанты несколько раз обстреляли спасателей, выехавших тушить возникшие из-за предыдущих обстрелов пожары. Об этом 16 января сообщила пресс-служба ГСЧС.

Она опубликовала фото спасателей, прячущихся от обстрелов под стеной. 

"Фото, возможно, не слишком качественное, но ярко демонстрирует, в каких условиях работают наши ребята в Херсоне. Очередной вызов на пожар в результате вражеских обстрелов  и не успели спасатели начать его ликвидацию, как начался новый", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что эта ситуация вчера повторялась постоянно.

"Несколько раз спасатели попадали под обстрелы и после их окончания снова начинали ликвидацию пожаров. Несмотря на колоссальный риск для жизни, все пять возникших после прилетов возгораний оперативно ликвидировали", – рассказали в ГСЧС. 

За сутки 15 января российские захватчики 90 раз атаковали Херсонскую область и 21 раз – Херсон, сообщали в ОВА. Враг ударил по зданию Красного Крестагородской больницецентру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам. 

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Херсон, пожар, ГСЧС, спасатели, обстрелы, война России против Украины
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