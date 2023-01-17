Оккупанты обстреляли предприятие критической инфраструктуры в Херсоне – ОВА

"Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал глава ОВА.

Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь, но отметил, что по нему приходится уже второй удар. Во время первого, произошедшего 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но не зацепили здание.

За сутки 15 января российские захватчики 90 раз атаковали Херсонскую область и 21 раз – Херсон, сообщали в ОВА. Враг ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам.