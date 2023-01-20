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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 90 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие

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Россияне продолжают активно обстреливать Херсон и область
Россияне продолжают активно обстреливать Херсон и область
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

По информации Херсонской областной военной администрации на 20 января, российские захватчики 90 раз обстреляли Херсонскую область за прошедшие сутки. Погиб один человек, трое получили ранения, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и с беспилотников, написал он.

По данным ОВА, облцентр Херсон российская армия обстреляла 19 раз, били по жилым кварталам города. Снаряды российских оккупантов попали в жилые дома.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Херсон, Херсонская область, РСЗО, артиллерия, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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