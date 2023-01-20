Россияне 90 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие

Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и с беспилотников, написал он.

По данным ОВА, облцентр Херсон российская армия обстреляла 19 раз, били по жилым кварталам города. Снаряды российских оккупантов попали в жилые дома.