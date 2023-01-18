Оккупанты 17 января обстреливали Херсонскую область

Оккупанты вели обстрелы из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков, а также применяли беспилотники.

"Херсон россияне обстреляли 26 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры и жилые дома", – говорится в сообщении.

Янушевич добавил, что из-за российских обстрелов четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

"Любимыми" целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.