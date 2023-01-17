16 января в Украине зафиксировали гибель девяти гражданских в результате российской агрессии – ОП

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, ссылаясь на данные областных военных администраций.
По его словам, в этой статистике учтена информация о пяти погибших и четверых раненых в результате удара РФ по жилому дому в Днепре 14 января.
Еще два человека погибло и один получил ранение вчера в Донецкой области; по одному погибшему – в Херсонской и Николаевской областях; ранения в результате российских атак вчера получили также в Херсонской и Харьковской областях, уточнил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 4 декабря 2022 года была задокументирована гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.