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ВОЙНА В УКРАИНЕ

16 января в Украине зафиксировали гибель девяти гражданских в результате российской агрессии – ОП

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Пять из девяти погибших это жертвы ракетного удара по Днепру, совершенного РФ 14 января
Пять из девяти погибших – это жертвы ракетного удара по Днепру, совершенного РФ 14 января
Фото: ЕРА

16 января в Украине зафиксировали гибель девяти мирных граждан в результате российской агрессии, также в этот день стало известно о ранении 10 гражданских.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, ссылаясь на данные областных военных администраций. 

По его словам, в этой статистике учтена информация о пяти погибших и четверых раненых в результате удара РФ по жилому дому в Днепре 14 января. 

Еще два человека погибло и один получил ранение вчера в Донецкой области; по одному погибшему – в Херсонской и Николаевской областях; ранения в результате российских атак вчера получили также в Херсонской и Харьковской областях, уточнил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 4 декабря 2022 года была задокументирована гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Херсонская область, Днепр, раненые, Николаевская область, жертвы, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко
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