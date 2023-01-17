16 января в Украине зафиксировали гибель девяти гражданских в результате российской агрессии – ОП

Пять из девяти погибших – это жертвы ракетного удара по Днепру, совершенного РФ 14 января Фото: ЕРА

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, ссылаясь на данные областных военных администраций.

По его словам, в этой статистике учтена информация о пяти погибших и четверых раненых в результате удара РФ по жилому дому в Днепре 14 января.

Еще два человека погибло и один получил ранение вчера в Донецкой области; по одному погибшему – в Херсонской и Николаевской областях; ранения в результате российских атак вчера получили также в Херсонской и Харьковской областях, уточнил он.

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