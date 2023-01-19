Российских военных тайно перебрасывают в Беларусь в железнодорожных цистернах – СМИ

Таким образом Россия пытается избежать спутникового и визуального контроля за переброской живой силы российской армии, отмечают журналисты.

"Наша Ніва" не исключает, что таким же замаскированным образом в Беларусь могут доставлять из РФ боеприпасы и военную технику.

Издание делает вывод, что информация о переброске российских войск под прикрытием цистерн для жидких грузов может свидетельствовать о больших, чем предполагалось ранее, масштабах присутствия российских военных в Беларуси.