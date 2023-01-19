Российских военных тайно перебрасывают в Беларусь в железнодорожных цистернах – СМИ

Таким образом Россия пытается избежать спутникового и визуального контроля за переброской живой силы российской армии, отмечают журналисты.
"Наша Ніва" не исключает, что таким же замаскированным образом в Беларусь могут доставлять из РФ боеприпасы и военную технику.
Издание делает вывод, что информация о переброске российских войск под прикрытием цистерн для жидких грузов может свидетельствовать о больших, чем предполагалось ранее, масштабах присутствия российских военных в Беларуси.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
8 января сообщалось о прибытии в Беларусь из РФ 30 платформ с техникой и около 100 военнослужащих. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.
В Генштабе ВСУ по состоянию на 12 января 2023 года не фиксировали создания в Беларуси наступательной группировки. Признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины, не видят пока и в Пентагоне.