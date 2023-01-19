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Российских военных тайно перебрасывают в Беларусь в железнодорожных цистернах – СМИ

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Цистерны используются, чтобы избежать контроля, пишут СМИ
Цистерны используются, чтобы избежать контроля, пишут СМИ
Фото: pixabay.com (архив)

Россия перебрасывает своих военнослужащих в Беларусь в железнодорожных вагонах-цистернах, сообщило 18 января со ссылкой на очевидцев белорусское издание "Наша Ніва".

Таким образом Россия пытается избежать спутникового и визуального контроля за переброской живой силы российской армии, отмечают журналисты.

"Наша Ніва" не исключает, что таким же замаскированным образом в Беларусь могут доставлять из РФ боеприпасы и военную технику.

Издание делает вывод, что информация о переброске российских войск под прикрытием цистерн для жидких грузов может свидетельствовать о больших, чем предполагалось ранее, масштабах присутствия российских военных в Беларуси.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

8 января сообщалось о прибытии в Беларусь из РФ 30 платформ с техникой и около 100 военнослужащих. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

В Генштабе ВСУ по состоянию на 12 января 2023 года не фиксировали создания в Беларуси наступательной группировки. Признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины, не видят пока и в Пентагоне.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, военные, железная дорога, боеприпасы, спутник, военнослужащий, россияне
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