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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 860 оккупантов, шесть артсистем и 15 боевых машин – Генштаб ВСУ

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Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику захватчиков
Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику захватчиков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 120 160 российских оккупантов. Об этом 21 января сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки силы обороны уничтожили около 860 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ составили:

  • танки – 3140 (+1);
  • боевые бронированные машины – 6256 (+15);
  • артиллерийские системы – 2135 (+6);
  • РСЗО –  443 (+1);
  • средства ПВО – 220;
  • самолеты – 287;
  • вертолеты – 277;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5);
  • крылатые ракеты – 749;
  • корабли/катера – 17;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4918 (+15);
  • специальная техника – 193 (+3).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0BtDGfuqeebxLAxV6vGcgBYMWRpLFptnYWUdM2GXbsLCVDZS6LnmW9TfjUc2rPoUsl

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, артиллерия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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