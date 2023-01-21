Потери РФ на войне против Украины значительно превышают 100 тыс. – генерал Милли

"Российские потери – в прошлый раз, когда я сообщал об этом публично, я сказал, что они значительно превышают 100 тыс. Я бы сказал, что сейчас они еще более значительно превышают 100 тыс. Россияне понесли огромные потери в живой силе", – сказал он.
Милли уточнил, что эта цифра включает потери вооруженных сил РФ, наемников ЧВК "Вагнер" и других видов войск, которые воюют на стороне России.
Он подчеркнул, что мобилизация, которую в РФ объявили осенью 2022 года, была проведена с целью восполнить потери.
"Вы видели, что россияне объявили мобилизацию 300 тыс. человек. Я думаю, что они смогли набрать, возможно, 200, 250 тыс., что-то в этом диапазоне. Так что они восполняют свои потери с точки зрения живой силы, но они понесли огромные потери", – добавил Милли.
Генерал уточнил, что потери Украины на войне тоже большие, но не стал называть цифру.
"Вы видели, что в результате действий России погибло значительное количество невинных гражданских лиц. Украинские военные тоже понесли значительные потери. Так что это очень, очень кровавая война, и с обеих сторон есть значительные потери. Вот почему я говорю, что, по моему мнению, рано или поздно, в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, чтобы довести дело до конца, и это произойдет, когда будет выполнено условие – свободная, суверенная, независимая Украина с ее территорией. Когда этот день наступит – тогда люди сядут за стол и будут вести переговоры о прекращении этого", – сказал он.
По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 119,3 тыс. оккупантов.
Минобороны РФ за время полномасштабной войны свои потери озвучивало несколько раз. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявлял, что потери РФ погибшими составляют меньше 6 тыс., хотя журналисты на тот момент, используя открытые источники (речь о публичных сообщениях: постах родственников, публикациях местных СМИ) смогли установить больше 6,2 тыс. российских военнослужащих, убитых на войне в Украине. По состоянию на 17 января "Медиазона" таким образом подтвердила смерть 11 662 российских военных.