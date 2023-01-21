ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери РФ на войне против Украины значительно превышают 100 тыс. – генерал Милли

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Милли: Это очень, очень кровавая война, и с обеих сторон есть значительные потери
Милли: Это очень, очень кровавая война, и с обеих сторон есть значительные потери
Фото: ЕРА

Потери России в живой силе за время полномасштабной войны против Украины значительно превысили 100 тыс. военных. Об этом 20 января на брифинге после встречи контактной группы "Рамштайн" в Германии заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, расшифровку приводит сайт Пентагона.

"Российские потери – в прошлый раз, когда я сообщал об этом публично, я сказал, что они значительно превышают 100 тыс. Я бы сказал, что сейчас они еще более значительно превышают 100 тыс. Россияне понесли огромные потери в живой силе", – сказал он. 

Милли уточнил, что эта цифра включает потери вооруженных сил РФ, наемников ЧВК "Вагнер" и других видов войск, которые воюют на стороне России. 

Он подчеркнул, что мобилизация, которую в РФ объявили осенью 2022 года, была проведена с целью восполнить потери.

"Вы видели, что россияне объявили мобилизацию 300 тыс. человек. Я думаю, что они смогли набрать, возможно, 200, 250 тыс., что-то в этом диапазоне. Так что они восполняют свои потери с точки зрения живой силы, но они понесли огромные потери", – добавил Милли.

Генерал уточнил, что потери Украины на войне тоже большие, но не стал называть цифру.

"Вы видели, что в результате действий России погибло значительное количество невинных гражданских лиц. Украинские военные тоже понесли значительные потери. Так что это очень, очень кровавая война, и с обеих сторон есть значительные потери. Вот почему я говорю, что, по моему мнению, рано или поздно, в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, чтобы довести дело до конца, и это произойдет, когда будет выполнено условие – свободная, суверенная, независимая Украина с ее территорией. Когда этот день наступит – тогда люди сядут за стол и будут вести переговоры о прекращении этого", – сказал он.

Контекст:

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 119,3 тыс. оккупантов

Минобороны РФ за время полномасштабной войны свои потери озвучивало несколько раз. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявлял, что потери РФ погибшими составляют меньше 6 тыс., хотя журналисты на тот момент, используя открытые источники (речь о публичных сообщениях: постах родственников, публикациях местных СМИ) смогли установить больше 6,2 тыс. российских военнослужащих, убитых на войне в Украине. По состоянию на 17 января "Медиазона" таким образом подтвердила смерть 11 662 российских военных. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Пентагон, военные, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Марк Милли, военнослужащий, погибшие, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
"Идеально". Кунаки снялась в вязаном халате
"Идеально". Кунаки снялась в вязаном халате
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера
50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (42717)
2
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию (23595)
3
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения (23372)
4
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье (23077)
5
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина (22478)
6
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление (20895)
7
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16 (18417)
8
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля (16130)
 
 
 
 