Потери РФ на войне против Украины значительно превышают 100 тыс. – генерал Милли

Милли: Это очень, очень кровавая война, и с обеих сторон есть значительные потери Фото: ЕРА

"Российские потери – в прошлый раз, когда я сообщал об этом публично, я сказал, что они значительно превышают 100 тыс. Я бы сказал, что сейчас они еще более значительно превышают 100 тыс. Россияне понесли огромные потери в живой силе", – сказал он.

Милли уточнил, что эта цифра включает потери вооруженных сил РФ, наемников ЧВК "Вагнер" и других видов войск, которые воюют на стороне России.

Он подчеркнул, что мобилизация, которую в РФ объявили осенью 2022 года, была проведена с целью восполнить потери.

"Вы видели, что россияне объявили мобилизацию 300 тыс. человек. Я думаю, что они смогли набрать, возможно, 200, 250 тыс., что-то в этом диапазоне. Так что они восполняют свои потери с точки зрения живой силы, но они понесли огромные потери", – добавил Милли.

Генерал уточнил, что потери Украины на войне тоже большие, но не стал называть цифру.

"Вы видели, что в результате действий России погибло значительное количество невинных гражданских лиц. Украинские военные тоже понесли значительные потери. Так что это очень, очень кровавая война, и с обеих сторон есть значительные потери. Вот почему я говорю, что, по моему мнению, рано или поздно, в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, чтобы довести дело до конца, и это произойдет, когда будет выполнено условие – свободная, суверенная, независимая Украина с ее территорией. Когда этот день наступит – тогда люди сядут за стол и будут вести переговоры о прекращении этого", – сказал он.