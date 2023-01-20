Невзлин: Ждем усиления мобилизации в России. Путин будет кидать людей в эту мясорубку. Это имеет значение – у Украины нет вооружения, которое может перемалывать русских солдат по 10 тысяч в день

"Путин понял, что он не туда попал. Он человек грустный уже и понимает, что он игру эту проиграл. Но он не знает, как из нее выйти. И когда он не знает, как из нее выйти, он продолжает и даже пытается подготовить со своими ребятами новое наступление большое.[...] И пока он не нашел какого-то решения, он будет кидать людей, так сказать, в эту мясорубку. И это самое неприятное, что нас с вами ждет, если говорить про украинскую сторону", – полагает Невзлин.
В связи с этим Украине необходимо "мощное в смысле уничтожения живой силы противника" оружие, считает он. Поскольку, как заметил бизнесмен, какой бы российская армия ни оказалась плохо управляемой, плохо подготовленной и с плохой техникой, она все равно представляет собой "огромный ресурс".
"Мы ждем – и не напрасно ждем – усиления мобилизации, увеличения волны мобилизации в России. То есть пойдет еще определенное количество, как говорят, мяса, которого Путину не жалко. И оно, конечно, имеет значение. Мы не можем сказать, что у Украины есть вооружение, которое может перемалывать русских солдат по 10 тыс. в день", – говорит Невзлин
Россия, как он думает, может продолжать развивать свое "наступательное движение", потому что российская верхушка и командование "вообще не считаются с жизнями людей".
"Я, опять же, прикидывал для себя при самой оптимистичной схеме их оптимизации: что 1,5 – максимум 2 тыс. в день придется убивать [российских оккупантов] для того, чтобы сохранить баланс и не дать им наступать", – подсчитал бизнесмен.
Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Полный текст интервью.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.
По информации украинской военной разведки, начало мобилизации было намечено на 15 января, и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 19 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли. Однако юридически она и не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении, дав лишь устное распоряжение. В связи с этим российские юристы отмечали, что вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент – несмотря на заявления Кремля, что в указе нет необходимости и якобы достаточно устных заявлений президента РФ.
С 24 февраля 2022 года по 20 января 2023 года потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 118 530 военных убитыми.