Невзлин: Ждем усиления мобилизации в России. Путин будет кидать людей в эту мясорубку. Это имеет значение – у Украины нет вооружения, которое может перемалывать русских солдат по 10 тысяч в день

"Путин понял, что он не туда попал. Он человек грустный уже и понимает, что он игру эту проиграл. Но он не знает, как из нее выйти. И когда он не знает, как из нее выйти, он продолжает и даже пытается подготовить со своими ребятами новое наступление большое.[...] И пока он не нашел какого-то решения, он будет кидать людей, так сказать, в эту мясорубку. И это самое неприятное, что нас с вами ждет, если говорить про украинскую сторону", – полагает Невзлин.

В связи с этим Украине необходимо "мощное в смысле уничтожения живой силы противника" оружие, считает он. Поскольку, как заметил бизнесмен, какой бы российская армия ни оказалась плохо управляемой, плохо подготовленной и с плохой техникой, она все равно представляет собой "огромный ресурс".

"Мы ждем – и не напрасно ждем – усиления мобилизации, увеличения волны мобилизации в России. То есть пойдет еще определенное количество, как говорят, мяса, которого Путину не жалко. И оно, конечно, имеет значение. Мы не можем сказать, что у Украины есть вооружение, которое может перемалывать русских солдат по 10 тыс. в день", – говорит Невзлин

Россия, как он думает, может продолжать развивать свое "наступательное движение", потому что российская верхушка и командование "вообще не считаются с жизнями людей".

"Я, опять же, прикидывал для себя при самой оптимистичной схеме их оптимизации: что 1,5 – максимум 2 тыс. в день придется убивать [российских оккупантов] для того, чтобы сохранить баланс и не дать им наступать", – подсчитал бизнесмен.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Полный текст интервью.

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