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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: Первая мобилизация в России обернулась ростом социального напряжения, особенно в продвинутых слоях общества. Новая волна неизбежно к чему-то приведет

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Первая мобилизация в России официально называлась частичной
Первая мобилизация в России официально называлась частичной
Фото: ЕРА

У руководства России могут возникнуть проблемы в случае объявления новой волны мобилизации на войну против Украины. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский телеведущий Евгений Киселев.

"Мы же видели, что первая мобилизация обернулась значительным ростом социального напряжения: особенно , скажем так, в политически активных, продвинутых слоях общества. Да, что называется, массовый провинциальный обыватель, быть может, этого и не заметил, но вы загляните в российские соцсети и посмотрите, как там все бурлит в связи с тем, что несколько десятков – а то и сотен – тысяч российских граждан – неважно, какая у них была мотивация, когда они решили спастись от мобилизации, но они решили спастись от мобилизации из идеологических, политических или шкурных интересов – и уехали за границу", – сказал он.

Телеведущий считает, что в России не сохранится "политическая стабильность" в случае объявления второй или третьей волны мобилизации.

"Я думаю, что это неизбежно к чему-то приведет. Послушайте, это в конце концов ведет к утечке мозгов. Добрали 100 тысяч чмобиков, а еще 100 тысяч (самых, быть может, способных, энергичных, образованных) – взяли и уехали. Знаете ли, утечка мозгов – это страшная штука", – отметил Киселев.

По его словам, президент РФ Владимир Путин "верит в то, что можно волнами трупов забрасывать позиции обороняющейся украинской армии – и рано или поздно, как при штурме Зееловских высот под Берлином ранней весной 1945 года, можно будет добиться успеха".

"А вдруг не получится? Вот мы-то с вами понимаем, что мы не в 45-м году живем. И эта тактика навала с использованием пушечного мяса, вполне вероятно, закончится закономерным провалом", – подчеркнул Киселев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе 2023 года в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

По информации украинской военной разведки, начало мобилизации было намечено на 15 января, в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных.

18 января украинская разведка сообщила, что в Москве сотрудники военкоматов проводят агитационные мероприятия на предприятиях. Наибольший интерес военкомов вызывают мужчины 40–55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют военные специальности.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, война, военные, Евгений Киселев, мобилизация, война России против Украины
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