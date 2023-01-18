Евгений Киселев: Первая мобилизация в России обернулась ростом социального напряжения, особенно в продвинутых слоях общества. Новая волна неизбежно к чему-то приведет

"Мы же видели, что первая мобилизация обернулась значительным ростом социального напряжения: особенно , скажем так, в политически активных, продвинутых слоях общества. Да, что называется, массовый провинциальный обыватель, быть может, этого и не заметил, но вы загляните в российские соцсети и посмотрите, как там все бурлит в связи с тем, что несколько десятков – а то и сотен – тысяч российских граждан – неважно, какая у них была мотивация, когда они решили спастись от мобилизации, но они решили спастись от мобилизации из идеологических, политических или шкурных интересов – и уехали за границу", – сказал он.

Телеведущий считает, что в России не сохранится "политическая стабильность" в случае объявления второй или третьей волны мобилизации.

"Я думаю, что это неизбежно к чему-то приведет. Послушайте, это в конце концов ведет к утечке мозгов. Добрали 100 тысяч чмобиков, а еще 100 тысяч (самых, быть может, способных, энергичных, образованных) – взяли и уехали. Знаете ли, утечка мозгов – это страшная штука", – отметил Киселев.

По его словам, президент РФ Владимир Путин "верит в то, что можно волнами трупов забрасывать позиции обороняющейся украинской армии – и рано или поздно, как при штурме Зееловских высот под Берлином ранней весной 1945 года, можно будет добиться успеха".

"А вдруг не получится? Вот мы-то с вами понимаем, что мы не в 45-м году живем. И эта тактика навала с использованием пушечного мяса, вполне вероятно, закончится закономерным провалом", – подчеркнул Киселев.

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