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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Спецназовцы, ВДВшники убегали, бросив оружие и раненых". Гайдай сообщил о ликвидации 100 оккупантов за сутки в Луганской области

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Гайдай сообщил, что в Луганской области "собственными глазами" видел "разбитых орков"
Гайдай сообщил, что в Луганской области "собственными глазами" видел "разбитых орков"
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Силы обороны Украины за последние сутки уничтожили 100 российских оккупантов в Луганской области.

Об этом 18 января в эфире "24 канала" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.

"Они постоянно подвозят резервы на сватовском и кременском направлениях. Я только ночью вернулся с передовой… и в Луганской области собственными глазами видел разбитых орков. И кстати, за сутки у них потери 100 личного состава, несколько единиц тяжелой техники. Причем этот личный состав... это были не обычные "мобики", а спецназовцы, ВДВшники, которые убегали… бросив оружие и раненых", – рассказал Гайдай.

По его словам, у Белогоровки ситуация тяжелая, но стабильная.

"Силы обороны держат оборону. И постоянно отражают все попытки врага продвигаться. Они постоянно эту территорию обстреливают – и танками, и артой, и самолетами даже пытаются наносить поражение", – подчеркнул Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/1114130705950334/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей.

Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Коллаборанты понимают неизбежность деоккупации и уезжают из Сватово и Кременной, сообщал Гайдай 13 января.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, ВДВ, спецназ, раненые, Сватово, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, обстрелы, война России против Украины, Кременная, потери армии России, российские оккупанты, Белогоровка, деоккупация
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