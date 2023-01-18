"Спецназовцы, ВДВшники убегали, бросив оружие и раненых". Гайдай сообщил о ликвидации 100 оккупантов за сутки в Луганской области

Об этом 18 января в эфире "24 канала" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.
"Они постоянно подвозят резервы на сватовском и кременском направлениях. Я только ночью вернулся с передовой… и в Луганской области собственными глазами видел разбитых орков. И кстати, за сутки у них потери 100 личного состава, несколько единиц тяжелой техники. Причем этот личный состав... это были не обычные "мобики", а спецназовцы, ВДВшники, которые убегали… бросив оружие и раненых", – рассказал Гайдай.
По его словам, у Белогоровки ситуация тяжелая, но стабильная.
"Силы обороны держат оборону. И постоянно отражают все попытки врага продвигаться. Они постоянно эту территорию обстреливают – и танками, и артой, и самолетами даже пытаются наносить поражение", – подчеркнул Гайдай.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.
Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Коллаборанты понимают неизбежность деоккупации и уезжают из Сватово и Кременной, сообщал Гайдай 13 января.