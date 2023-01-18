"Спецназовцы, ВДВшники убегали, бросив оружие и раненых". Гайдай сообщил о ликвидации 100 оккупантов за сутки в Луганской области

Гайдай сообщил, что в Луганской области "собственными глазами" видел "разбитых орков" Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Об этом 18 января в эфире "24 канала" сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.

"Они постоянно подвозят резервы на сватовском и кременском направлениях. Я только ночью вернулся с передовой… и в Луганской области собственными глазами видел разбитых орков. И кстати, за сутки у них потери 100 личного состава, несколько единиц тяжелой техники. Причем этот личный состав... это были не обычные "мобики", а спецназовцы, ВДВшники, которые убегали… бросив оружие и раненых", – рассказал Гайдай.

По его словам, у Белогоровки ситуация тяжелая, но стабильная.

"Силы обороны держат оборону. И постоянно отражают все попытки врага продвигаться. Они постоянно эту территорию обстреливают – и танками, и артой, и самолетами даже пытаются наносить поражение", – подчеркнул Гайдай.