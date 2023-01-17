ВСУ продвигаются вперед возле Кременной, оккупанты пытаются там закрепиться – Гайдай

По его словам, ситуация на этом участке фронта стабильная: украинские войска продвигаются вперед.

"Туда враг постоянно перебрасывает резервы. ВСУ ежедневно героически противодействуют этому нашествию. Российские десантники, присланные в Кременную, пытаются закрепиться и удержать город", – написал глава ОВА.

Он отметил, что оккупанты также пытаются контратаковать вблизи Белогоровки и на сватовском направлении.

"Переодетые в форму украинских военных российские диверсионно-разведывательные группы пытались вклиниться в наши оборонительные укрепления", – добавил Гайдай.

Контекст:

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировали 29 декабря в Генштабе ВСУ.

11 января Гайдай сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.

14 января он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.