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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ продвигаются вперед возле Кременной, оккупанты пытаются там закрепиться – Гайдай

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Кроме Кременной, оккупанты пытаются контратаковать вблизи Белогоровки и на сватовском направлении
Кроме Кременной, оккупанты пытаются контратаковать вблизи Белогоровки и на сватовском направлении
Фото: Луганська ОВА/OFFICIAL / Telegram

Чтобы остановить продвижение Вооруженных сил Украины в районе Кременной и Сватово Луганской области, российское командование бросает туда новые резервы. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил 17 января в эфире национального телемарафона.

По его словам, ситуация на этом участке фронта стабильная: украинские войска продвигаются вперед.

"Туда враг постоянно перебрасывает резервы. ВСУ ежедневно героически противодействуют этому нашествию. Российские десантники, присланные в Кременную, пытаются закрепиться и удержать город", – написал глава ОВА.

Он отметил, что оккупанты также пытаются контратаковать вблизи Белогоровки и на сватовском направлении. 

"Переодетые в форму украинских военных российские диверсионно-разведывательные группы пытались вклиниться в наши оборонительные укрепления", – добавил Гайдай.

Контекст:

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировали 29 декабря в Генштабе ВСУ.

11 января Гайдай сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.

14 января он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.

Теги: Луганская область, десантники, Сватово, армия РФ, Сергей Гайдай, война России против Украины, Кременная, Белогоровка
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