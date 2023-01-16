Силы спецопераций ВСУ показали отражение атаки оккупантов возле Кременной. Видео

"Несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение, его атака была отбита", – говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала фрагмент боя, снятый одним из воинов Сил спецопераций.

Контекст:

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировали 29 декабря в Генштабе ВСУ.

11 января 2023 года глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.

14 января он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта на кременском направлении.