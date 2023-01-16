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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы спецопераций ВСУ показали отражение атаки оккупантов возле Кременной. Видео

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Под Кременной продолжаются бои
Под Кременной продолжаются бои
Скриншот: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Военные Сил специальных операций ВСУ вместе с другими подразделениями сил обороны пресекли попытку наступления россиян возле Кременной Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ССО 16 января в Facebook.

"Несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение, его атака была отбита", – говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала фрагмент боя, снятый одним из воинов Сил спецопераций.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/1222401535053991/

Контекст:

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировали 29 декабря в Генштабе ВСУ.

11 января 2023 года глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в регионе самые жестокие бои продолжаются в направлении Кременной и Сватово, куда россияне перебрасывают резервы с других направлений.

14 января он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта на кременском направлении.

Теги: Луганская область, наступление, война России против Украины, Кременная, ССО, Силы специальных операций
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