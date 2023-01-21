Генштаб ВСУ: В Беларуси до 30 января продлили срок проверки боевой готовности армии, угроза провокационных вооруженных инцидентов на границе сохраняется

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной 21 января в Facebook.
Отмечается, что в Беларусь перемещаются подразделения территориальных войск.
"В целях поддержания армии в готовности к применению в очередной раз продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси. В этот раз до 30 января. Сохраняется угроза провокационных пограничных вооруженных инцидентов", – говорится в сообщении.
Указывается, что Беларусь "продолжает оказывать всемерную поддержку российской агрессии".
"Кроме общих учений, на территории Беларуси идет подготовка российских подразделений", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
20 января мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" проинформировала в Telegram о продлении как минимум до 30 января совместных белорусско-российских военных учений на полигонах Беларуси (непрерывно идут с 29 апреля 2022 года).
16 января поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения военной авиации Беларуси и России, под предлогом которых Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси, отмечали в Генштабе. Это повысило угрозу нанесения ракетно-авиационных ударов из воздушного пространства Беларуси.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.
Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).