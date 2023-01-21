Генштаб ВСУ: В Беларуси до 30 января продлили срок проверки боевой готовности армии, угроза провокационных вооруженных инцидентов на границе сохраняется

Cрок проверки боевой готовности ВС Беларуси продлен в целях поддержания армии в готовности к применению, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной 21 января в Facebook.

Отмечается, что в Беларусь перемещаются подразделения территориальных войск.

"В целях поддержания армии в готовности к применению в очередной раз продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси. В этот раз до 30 января. Сохраняется угроза провокационных пограничных вооруженных инцидентов", – говорится в сообщении.

Указывается, что Беларусь "продолжает оказывать всемерную поддержку российской агрессии".

"Кроме общих учений, на территории Беларуси идет подготовка российских подразделений", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

20 января мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" проинформировала в Telegram о продлении как минимум до 30 января совместных белорусско-российских военных учений на полигонах Беларуси (непрерывно идут с 29 апреля 2022 года).

16 января поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения военной авиации Беларуси и России, под предлогом которых Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси, отмечали в Генштабе. Это повысило угрозу нанесения ракетно-авиационных ударов из воздушного пространства Беларуси.