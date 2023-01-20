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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наступление оккупантов с территории Беларуси может начаться осенью 2023 года – ISW

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Наступления войск РФ с территории Беларуси, вероятно, следует ожидать не раньше осени, прогнозируют в ISW
Наступления войск РФ с территории Беларуси, вероятно, следует ожидать не раньше осени, прогнозируют в ISW
Фото: EPA

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно, тогда как осенью эта угроза выглядит более серьезной. Об этом в оперативном анализе за 19 января написал американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что российские силы, дислоцированные в настоящее время в Беларуси, проходят учебную ротацию и передислокацию для боевых действий на востоке Украины.

"Нет наблюдаемых признаков того, что российские силы в Беларуси имеют структуры управления и контроля, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о котором Украина предупреждала в конце 2022 года", – констатируют аналитики.

В ISW подчеркивают, что российские силы могут создавать условия для нового вероятного нападения на Украину из Беларуси в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что Россия и Беларусь планируют провести крупные учения ("Запад-2023" и "Союзный щит – 2023"), предположительно, в сентябре 2023 года

"Текущая оценка "Самого опасного плана действий (MDCOA) – это нападение России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Это не просто отсрочка временных рамок для предыдущего сценария. Это совершенно новый сценарий, поскольку он будет происходить при других обстоятельствах", – заявляют в ISW.

По мнению аналитиков, к тому времени Россия завершит ежегодный призывной цикл осеннего 2022 года и будет находиться в цикле весеннего 2023 года, а к осени 2023 года, вполне возможно, завершит один или несколько дополнительных призывов в запас.

В ISW обращают внимание, что отложенный срок для такого плана действий может позволить России достаточно подготовить военную промышленность, чтобы обеспечить большую долю необходимых ресурсов для возобновления вторжения из Беларуси, чем РФ может обеспечить этой зимой.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

В Генштабе ВСУ по состоянию на 12 января 2023 года не фиксировали создания в Беларуси наступательной группировки. Признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины, не видят пока и в Пентагоне.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, оккупация, армия РФ, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, ISW
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