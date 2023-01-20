Наступление оккупантов с территории Беларуси может начаться осенью 2023 года – ISW

Наступления войск РФ с территории Беларуси, вероятно, следует ожидать не раньше осени, прогнозируют в ISW Фото: EPA

Отмечается, что российские силы, дислоцированные в настоящее время в Беларуси, проходят учебную ротацию и передислокацию для боевых действий на востоке Украины.

"Нет наблюдаемых признаков того, что российские силы в Беларуси имеют структуры управления и контроля, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о котором Украина предупреждала в конце 2022 года", – констатируют аналитики.

В ISW подчеркивают, что российские силы могут создавать условия для нового вероятного нападения на Украину из Беларуси в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что Россия и Беларусь планируют провести крупные учения ("Запад-2023" и "Союзный щит – 2023"), предположительно, в сентябре 2023 года

"Текущая оценка "Самого опасного плана действий (MDCOA) – это нападение России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Это не просто отсрочка временных рамок для предыдущего сценария. Это совершенно новый сценарий, поскольку он будет происходить при других обстоятельствах", – заявляют в ISW.

По мнению аналитиков, к тому времени Россия завершит ежегодный призывной цикл осеннего 2022 года и будет находиться в цикле весеннего 2023 года, а к осени 2023 года, вполне возможно, завершит один или несколько дополнительных призывов в запас.

В ISW обращают внимание, что отложенный срок для такого плана действий может позволить России достаточно подготовить военную промышленность, чтобы обеспечить большую долю необходимых ресурсов для возобновления вторжения из Беларуси, чем РФ может обеспечить этой зимой.