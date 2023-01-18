Лукашенко создал новое подразделение личной охраны. Он боится предательства своих спецслужб – ЦНС

Как сообщается, Лукашенко якобы опасается, что его могут ликвидировать, и, возможно, в белорусском КГБ готовы пойти против него.

Поэтому, утверждают в центре, самопровозглашенный президент РБ, используя частную охранную компанию, сформировал новое подразделение личной охраны.

По информации белорусского подполья, речь идет о компании "ГардСервис", на которую, вероятно, уже возложена задача по формированию частной военной компании для участия в войне против украинцев, пишет ЦНС.

Частное охранное предприятие "ГардСервис" появилось в Беларуси в июне 2020 года. Тогда Лукашенко личным указом разрешил его работникам носить, хранить и применять служебное и гражданское оружие.