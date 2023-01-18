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Лукашенко создал новое подразделение личной охраны. Он боится предательства своих спецслужб – ЦНС

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Лукашенко усиливает личную охрану, не доверяя белорусским спецслужбам, отмечают в ЦНС
Лукашенко усиливает личную охрану, не доверяя белорусским спецслужбам, отмечают в ЦНС
Фото: president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, опасается измены со стороны своих спецслужб, в частности Комитета государственной безопасности. Об этом сообщает 17 января Центр национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, Лукашенко якобы опасается, что его могут ликвидировать, и, возможно, в белорусском КГБ готовы пойти против него.

Поэтому, утверждают в центре, самопровозглашенный президент РБ, используя частную охранную компанию, сформировал новое подразделение личной охраны.

По информации белорусского подполья, речь идет о компании "ГардСервис", на которую, вероятно, уже возложена задача по формированию частной военной компании для участия в войне против украинцев, пишет ЦНС.

Частное охранное предприятие "ГардСервис" появилось в Беларуси в июне 2020 года. Тогда Лукашенко личным указом разрешил его работникам носить, хранить и применять служебное и гражданское оружие.

Контекст:

В Республике Беларусь 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Многие государства назвали эти выборы сфальсифицированными. Однако, сумев подавить протесты внутри страны, Лукашенко продолжает считать себя президентом РБ и, таким образом, фактически находится во главе Беларуси, включая нелегитимный период, уже 28 лет.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, КГБ, спецслужбы, власть, акции протеста, ЧВК
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