ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнер" – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На нескольких белорусских полигонах тренируют частное охранное предприятие "ГардСервис"
На нескольких белорусских полигонах тренируют частное охранное предприятие "ГардСервис"
Фото: EPA

Частное охранное предприятие "ГардСервис", которому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, готовится к участию в боевых действиях. Об этом рассказал представитель Объединенного переходного кабинета лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик в комментарии "Німецькій хвилі".

По его информации, "ГардСервис" тренируется уже несколько месяцев на нескольких белорусских полигонах и в разы увеличило численность сотрудников. Сахащик предполагает, что сейчас работников может быть более тысячи человек.

Он считает, что персонал "ГардСервис" готовят к участию в боевых действиях. 

По мнению собеседника "Німецької хвилі", работников "ГардСервиса" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах, а далее для штурмов "как наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

3 января журналистам Belsat Сахащик заявлял, что в "ГардСервис" президент России Владимир Путин "вложил очень много денег". 

"Такого еще никогда не было в истории независимой Беларуси. И это точно не для тренировок", – резюмировал он.

Контекст:

Как отметила "Німецька хвиля", частное охранное предприятие "ГардСервис" появилось в Беларуси в июне 2020 года. Тогда Лукашенко личным указом разрешил его работникам носить, хранить и применять служебное и гражданское оружие. 

Журналист Белорусского расследовательского центра Алексей Карпеко сказал редакции, что, по его мнению, частное охранное предприятие было создано на случай "самого благоприятного сценария" для Лукашенко. Карпеко добавил, что в "ГардСервис" попадают ветераны разных силовых структур и только "проверенные люди". 

Теги: Россия, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, ветераны, полигон, Вагнер, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (140529)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (88056)
3
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (52423)
4
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (40816)
5
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (39318)
6
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст (28564)
7
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться (25592)
8
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (23488)
 
 
 
 