В Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнер" – СМИ

По его информации, "ГардСервис" тренируется уже несколько месяцев на нескольких белорусских полигонах и в разы увеличило численность сотрудников. Сахащик предполагает, что сейчас работников может быть более тысячи человек.

Он считает, что персонал "ГардСервис" готовят к участию в боевых действиях.

По мнению собеседника "Німецької хвилі", работников "ГардСервиса" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах, а далее для штурмов "как наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

3 января журналистам Belsat Сахащик заявлял, что в "ГардСервис" президент России Владимир Путин "вложил очень много денег".

"Такого еще никогда не было в истории независимой Беларуси. И это точно не для тренировок", – резюмировал он.