В Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнер" – СМИ

По его информации, "ГардСервис" тренируется уже несколько месяцев на нескольких белорусских полигонах и в разы увеличило численность сотрудников. Сахащик предполагает, что сейчас работников может быть более тысячи человек.
Он считает, что персонал "ГардСервис" готовят к участию в боевых действиях.
По мнению собеседника "Німецької хвилі", работников "ГардСервиса" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах, а далее для штурмов "как наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".
3 января журналистам Belsat Сахащик заявлял, что в "ГардСервис" президент России Владимир Путин "вложил очень много денег".
"Такого еще никогда не было в истории независимой Беларуси. И это точно не для тренировок", – резюмировал он.
Как отметила "Німецька хвиля", частное охранное предприятие "ГардСервис" появилось в Беларуси в июне 2020 года. Тогда Лукашенко личным указом разрешил его работникам носить, хранить и применять служебное и гражданское оружие.
Журналист Белорусского расследовательского центра Алексей Карпеко сказал редакции, что, по его мнению, частное охранное предприятие было создано на случай "самого благоприятного сценария" для Лукашенко. Карпеко добавил, что в "ГардСервис" попадают ветераны разных силовых структур и только "проверенные люди".