Российские военные, переброшенные в Беларусь, активно ведут разведку в соседних государствах – Генштаб ВСУ

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся определенные подразделения противника, однако наступательных группировок врага не обнаружено", – говорится в сообщении.
В то же время, как отметили в Генштабе, силами и средствами вооруженных сил РФ, переброшенными в Беларусь, активно ведется разведка объектов сопредельных государств, включая Украину.
16 января поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения военной авиации Беларуси и России, под предлогом которых Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси, отмечали в Генштабе. Это повысило угрозу нанесения ракетно-авиационных ударов из воздушного пространства Беларуси.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.
Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).