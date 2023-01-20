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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: Сейчас выдвигают тезис, что может быть наступление с севера, чтобы перерезать пути снабжения ВСУ. Элементарный здравый смысл заставляет предположить, что все эти месяцы ВСУ к этому готовились

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По мнению Киселева, Украина понимает риски нового наступления российских войск с территории Беларуси
По мнению Киселева, Украина понимает риски нового наступления российских войск с территории Беларуси
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Вооруженные силы Украины наверняка подготовились к вероятному вторжению российских оккупантов с территории Беларуси, поскольку возможность реализации такого сценария Россией обсуждается уже давно. Такое мнение телеведущий Евгений Киселев выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Там кто-то выдвигает тезис про то, что может быть наступление с севера, что заставят либо Беларусь вступить в эту войну, либо сделать что-то еще – я не знаю – используя территорию Беларуси, с территории Беларуси исключительно российскими войсками начать наступление с севера на юг", – напомнил Киселев.

Он добавил, что Россия в том числе может попытаться перерезать магистральные направления поставок вооружений с Запада и пути снабжения Вооруженных сил Украины, идущих через Львов, через Луцк, Ровно...

"Но, слушайте, опять-таки, я не военный эксперт и не обладаю очень многой закрытой информацией. Слава богу, что так не текут (не допускают утечек информации. – "ГОРДОН") украинские военные. Но просто элементарное размышление, элементарный здравый смысл заставляют предположить, что все эти месяцы Вооруженные силы Украины готовились к возможной попытке прорыва на северном направлении: условно говоря, на Волыни", – полагает телеведущий.

Киселев подчеркнул, что на северо-западе Украины в таком случает россиян ждет очень сложный театр военных действий – болота и густые сосновые леса.

"Мы понимаем, что там уже подготовлено... И не только там, а и на киевском направлении: с севера на Киев – уже подготовлена эшелонированная и соответственным инженерным образом укрепленная оборона: противотанковые сооружения, рвы – не знаю – доты, дзоты или как их теперь называют. В общем, там готовы встретить попытку нового прорыва на севере. Там готовы встретить и попытку наступления через волынские леса: в Житомирской области, Ровенской и так далее", – убежден он.

Телеведущий признался, что не очень верит в то, что белорусская армия, если она вдруг вступит в боевые действия на стороне России, сможет чего-то добиться.

"Максимум – это отвлечь часть сил и средств украинской армии на отражение этого наступления. [ВСУ] и так там держат некоторое количество войск и боевой техники на случай неожиданного нападения. Поэтому я не верю в то, что попытка открыть еще новый фронт окажется эффективной", – считает он.

Киселев допустил, что в результате вторжения может случиться так, что, "наоборот, хуже будет русским".

"Им, по сути дела, придется воевать еще на одном фронте. Они пытались же воевать на нескольких фронтах. И в значительной степени из-за того, что это оказалось контрпродуктивным, стали отводить свои войска на некоторых направлениях и сосредоточились на юге и на юго-востоке. Возвращаться к тому, что они делали в начале войны? Это означает только разбазаривание своих средств", – подытожил телеведущий.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

В Генштабе ВСУ по состоянию на 12 января 2023 года не фиксировали создания в Беларуси наступательной группировки. Признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины, не видят пока и в Пентагоне.

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, и вероятность вторжения возрастет, поскольку к этому моменту Россия подойдет подготовленной лучше, чем сейчас. Об этом в оперативном анализе за 19 января сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

Теги: Россия, Киев, Львов, Украина, Беларусь, Ровно, Житомир, Луцк, оккупация, Вооруженные силы Украины, Евгений Киселев, армия РФ, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, Волынь, война России против Украины, телеведущий, границы, российские оккупанты, деоккупация
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