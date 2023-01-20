Евгений Киселев: Сейчас выдвигают тезис, что может быть наступление с севера, чтобы перерезать пути снабжения ВСУ. Элементарный здравый смысл заставляет предположить, что все эти месяцы ВСУ к этому готовились

"Там кто-то выдвигает тезис про то, что может быть наступление с севера, что заставят либо Беларусь вступить в эту войну, либо сделать что-то еще – я не знаю – используя территорию Беларуси, с территории Беларуси исключительно российскими войсками начать наступление с севера на юг", – напомнил Киселев.

Он добавил, что Россия в том числе может попытаться перерезать магистральные направления поставок вооружений с Запада и пути снабжения Вооруженных сил Украины, идущих через Львов, через Луцк, Ровно...

"Но, слушайте, опять-таки, я не военный эксперт и не обладаю очень многой закрытой информацией. Слава богу, что так не текут (не допускают утечек информации. – "ГОРДОН") украинские военные. Но просто элементарное размышление, элементарный здравый смысл заставляют предположить, что все эти месяцы Вооруженные силы Украины готовились к возможной попытке прорыва на северном направлении: условно говоря, на Волыни", – полагает телеведущий.

Киселев подчеркнул, что на северо-западе Украины в таком случает россиян ждет очень сложный театр военных действий – болота и густые сосновые леса.

"Мы понимаем, что там уже подготовлено... И не только там, а и на киевском направлении: с севера на Киев – уже подготовлена эшелонированная и соответственным инженерным образом укрепленная оборона: противотанковые сооружения, рвы – не знаю – доты, дзоты или как их теперь называют. В общем, там готовы встретить попытку нового прорыва на севере. Там готовы встретить и попытку наступления через волынские леса: в Житомирской области, Ровенской и так далее", – убежден он.

Телеведущий признался, что не очень верит в то, что белорусская армия, если она вдруг вступит в боевые действия на стороне России, сможет чего-то добиться.

"Максимум – это отвлечь часть сил и средств украинской армии на отражение этого наступления. [ВСУ] и так там держат некоторое количество войск и боевой техники на случай неожиданного нападения. Поэтому я не верю в то, что попытка открыть еще новый фронт окажется эффективной", – считает он.

Киселев допустил, что в результате вторжения может случиться так, что, "наоборот, хуже будет русским".

"Им, по сути дела, придется воевать еще на одном фронте. Они пытались же воевать на нескольких фронтах. И в значительной степени из-за того, что это оказалось контрпродуктивным, стали отводить свои войска на некоторых направлениях и сосредоточились на юге и на юго-востоке. Возвращаться к тому, что они делали в начале войны? Это означает только разбазаривание своих средств", – подытожил телеведущий.

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