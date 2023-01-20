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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: Путин действительно может верить, что "мы сейчас еще немножечко плечиком навалимся, еще одну ракетную атаку по Украине устроим – и украинцы сдадутся"

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По данным Киселева (на фото), Путин даже не рассматривает предложения своего окружения о выводе оккупационных войск из Украины
По данным Киселева (на фото), Путин даже не рассматривает предложения своего окружения о выводе оккупационных войск из Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему считает, что может заставить украинскую сторону капитулировать. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский телеведущий Евгений Киселев.

"Я не думаю, что Путин отдает себе отчет в том, в какой сложной ситуации он оказался. Вполне вероятно, что он верит в то, что "мы еще немножечко навалимся плечиком, еще одну ракетную атаку массированную устроим по Украине – и наконец-то украинцы сдадутся. Или "мы мобилизуем, там, 100–200–300 тыс. мобиков-чмобиков – и тогда дела пойдут на лад на фронте", – отметил Киселев.

По его данным, Путин даже не рассматривает предложения своего окружения о выводе оккупационных войск из Украины.

"Как рассказывают некоторые люди: более информированные, нежели я, – о том, что порой в Москве происходит, он страшными словами матерится, орет на подчиненных, когда они ему начинают возражать и осторожно предлагают какие-то альтернативные варианты решения проблем: "Может быть, нам надо как-то все-таки переходить к хотя бы размышлениям о выводе войск или о том, чтобы как-то сворачивать кампанию?" Или, там, с кем-то пытаться договариваться, предлагать какие-то уступки, компромиссы. Нет. Говорят, топает ногами, жутко матерится..." – подчеркнул телеведущий.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле прошлого года ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали уже около 119 300 российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Евгений Киселев, война России против Украины
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