Евгений Киселев: 11 месяцев идет война. Что такого может предложить Путин на 12-м месяце, чтобы начать ее выигрывать?

Гордон допустил, что президент страны-оккупанта готовится к наступлению, поскольку "понимает, что в России слабых царей не любят, слабых царей уничтожают".

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" предположил, что Путин "осознает, что должен быть сильным", а чтобы показать силу, глава Кремля должен закончить войну с Украиной победой, поэтому, как считают некоторые эксперты "сейчас все только и начнется".

"11 месяцев почти что идет эта война. И что? Вот что может такого предложить Путин на 12-м месяце, чтобы начать ее выигрывать? Он и так, и сяк пробовал. Ничего не получается", – констатирует Киселев.

Он напомнил, что у сил обороны были тогда "реальные трудности", которые сейчас уже признают – в частности, в первый месяц войны вооруженные силы Украины не были развернуты полностью в необходимые боевые порядки.

"Не было различных видов вооружений и боевой техники, которые сейчас поставляются западными союзниками Украины. И тем не менее тогда удалось отстоять и Киев, и добиться успехов на других направлениях, где российские вояки вынуждены были ретироваться восвояси", – сказал телеведущий.

Украина, подчеркнул Киселев, выстояла, в ситуации значительно более сложной, чем сейчас.

"Россия, имея колоссальное стартовое преимущество, которого сейчас уже быть не может, не сумела добиться поставленных целей. Почему и как вооруженные силы Российской Федерации смогут сейчас переломить войну? Я не очень это понимаю", – заявил он.

Телеведущий добавил, что качество российских вооруженных сил, по его мнению, с тех пор снизилось.

"Давайте не будем забывать, что те чудовищные потери, которые российская оккупационная, агрессивная армия понесла в первые месяцы войны, – это же прежде всего потеря профессиональных военных, контрактников – относительно подготовленной публики. А сейчас мобиками-шмобиками их не так-то просто заменить", – высказался Киселев.

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