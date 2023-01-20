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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: 11 месяцев идет война. Что такого может предложить Путин на 12-м месяце, чтобы начать ее выигрывать?

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Путину не удастся переломить ход войны в Украине, считает Киселев
Путину не удастся переломить ход войны в Украине, считает Киселев
Фото: EPA

Россия в феврале 2022 года, начав полномасштабное вторжение в Украину, имела "колоссальное" преимущество, но не смогла им воспользоваться. Сейчас президенту России Владимиру Путину тем более не удастся переломить ход войны. Такое мнение телеведущий Евгений Киселев выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон допустил, что президент страны-оккупанта готовится к наступлению, поскольку "понимает, что в России слабых царей не любят, слабых царей уничтожают".

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" предположил, что Путин "осознает, что должен быть сильным", а чтобы показать силу, глава Кремля должен закончить войну с Украиной победой, поэтому, как считают некоторые эксперты "сейчас все только и начнется".

"11 месяцев почти что идет эта война. И что? Вот что может такого предложить Путин на 12-м месяце, чтобы начать ее выигрывать? Он и так, и сяк пробовал. Ничего не получается", – констатирует Киселев.

Он напомнил, что у сил обороны были тогда "реальные трудности", которые сейчас уже признают – в частности, в первый месяц войны вооруженные силы Украины не были развернуты полностью в необходимые боевые порядки.

"Не было различных видов вооружений и боевой техники, которые сейчас поставляются западными союзниками Украины. И тем не менее тогда удалось отстоять и Киев, и добиться успехов на других направлениях, где российские вояки вынуждены были ретироваться восвояси", – сказал телеведущий.

Украина, подчеркнул Киселев, выстояла, в ситуации значительно более сложной, чем сейчас.

"Россия, имея колоссальное стартовое преимущество, которого сейчас уже быть не может, не сумела добиться поставленных целей. Почему и как вооруженные силы Российской Федерации смогут сейчас переломить войну? Я не очень это понимаю", – заявил он.

Телеведущий добавил, что качество российских вооруженных сил, по его мнению, с тех пор снизилось.

"Давайте не будем забывать, что те чудовищные потери, которые российская оккупационная, агрессивная армия понесла в первые месяцы войны, – это же прежде всего потеря профессиональных военных, контрактников – относительно подготовленной публики. А сейчас мобиками-шмобиками их не так-то просто заменить", – высказался Киселев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, начав полномасштабный этап войны. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на 15 января 2023 года российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории. 28 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел. В последние недели российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале. О подготовке РФ к новому наступлению заявил также министр обороны Украины Алексей Резников.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки. Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Беларусь, оккупация, Вооруженные силы Украины, Евгений Киселев, вооружение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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