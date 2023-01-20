Арестович: Что бы я сделал с Путиным? Как христианин я предложил бы ему покаяться. Перед смертью

Путин держится у власти в РФ уже 23 года "за счет своей простоты, будь он чуть сложнее – слетел бы", считает Арестович Фото: EPA

Бацман в интервью рассказала, что ее шестилетняя дочка недавно спросила: "Мама, ты хорошо стреляешь? Ну ты пойди в магазин, купи лук, стрелы. Можешь встретиться с Путиным? Ты с ним встреться – ну и все, – решим проблему. Все страны будут счастливы".

Журналистка переадресовала Арестовичу этот вопрос: "Скажите, Алексей, вы хорошо стреляете? И что бы вы сделали, если бы с Путиным встретились?"

Тот отметил, что те, кто учили его стрелять, оценивали его умения как "неплохо".

"Что касается того, что бы я сделал с Путиным... Я бы предложил ему покаяться как христианин перед смертью", – ответил Арестович.

Бацман уточнила, можно ли считать Путина христианином, "со всеми [его] шаманами, куклами вуду".

"Так покаяться можно и язычнику предложить. Я как христианин предложил бы ему покаяться. Вот. Перед смертью", – пояснил Арестович.

Блогер добавил, что сам он "интеллектуальный христианин, который высокая теология, Фома Аквинский и так далее", а не "тот, который яйца красит в церкви на Пасху".

На вопрос, интересно ли было бы ему перед смертью Путина провести с ним дебаты, он ответил отрицательно.

"Мне он понятен, прозрачен как фигура. Неинтересен. У него несложная система мотивации. Не о чем дебатировать. Я бы с [российским террористом Игорем] Стрелковым поговорил, например. Он интересный. Потому что этот человек, в отличие от Путина, верит. Верит, есть картина мира, можно было бы какие-то узлы обсудить, покритиковать, понажимать, проверить на логический излом и так далее. Ну, с кем-то из российских демонологов типа [Александра] Дугина. А вообще россияне – очень несложные фигуры с примитивной мотивацией – набор рефлексов. И Путин – очень простая фигура. Он за счет своей простоты и держится 23 года. Будь он чуть сложнее – слетел бы", – заявил Арестович.

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



