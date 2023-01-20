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Арестович: Что бы я сделал с Путиным? Как христианин я предложил бы ему покаяться. Перед смертью

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Путин держится у власти в РФ уже 23 года "за счет своей простоты, будь он чуть сложнее слетел бы", считает Арестович
Путин держится у власти в РФ уже 23 года "за счет своей простоты, будь он чуть сложнее – слетел бы", считает Арестович
Фото: EPA

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что президент РФ Владимир Путин – "очень простая фигура", и говорить с ним не о чем. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман в интервью рассказала, что ее шестилетняя дочка недавно спросила: "Мама, ты хорошо стреляешь? Ну ты пойди в магазин, купи лук, стрелы. Можешь встретиться с Путиным? Ты с ним встреться – ну и все, – решим проблему. Все страны будут счастливы".

Журналистка переадресовала Арестовичу этот вопрос: "Скажите, Алексей, вы хорошо стреляете? И что бы вы сделали, если бы с Путиным встретились?"

Тот отметил, что те, кто учили его стрелять, оценивали его умения как "неплохо". 

"Что касается того, что бы я сделал с Путиным... Я бы предложил ему покаяться как христианин перед смертью", – ответил Арестович. 

Бацман уточнила, можно ли считать Путина христианином, "со всеми [его] шаманами, куклами вуду". 

"Так покаяться можно и язычнику предложить. Я как христианин предложил бы ему покаяться. Вот. Перед смертью",  – пояснил Арестович. 

Блогер добавил, что сам он "интеллектуальный христианин, который высокая теология, Фома Аквинский и так далее", а не "тот, который яйца красит в церкви на Пасху".

На вопрос, интересно ли было бы ему перед смертью Путина провести с ним дебаты, он ответил отрицательно.

"Мне он понятен, прозрачен как фигура. Неинтересен. У него несложная система мотивации. Не о чем дебатировать. Я бы с [российским террористом Игорем] Стрелковым поговорил, например. Он интересный. Потому что этот человек, в отличие от Путина, верит. Верит, есть картина мира, можно было бы какие-то узлы обсудить, покритиковать, понажимать, проверить на логический излом и так далее. Ну, с кем-то из российских демонологов типа [Александра] Дугина. А вообще россияне – очень несложные фигуры с примитивной мотивацией – набор рефлексов. И Путин – очень простая фигура. Он за счет своей простоты и держится 23 года. Будь он чуть сложнее – слетел бы", – заявил Арестович. 

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Путин позиционирует себя как христианин, регулярно появляется в церкви на христианские праздники.

Однако он участвует в церковных ритуалах поверхностно, так как "плохо про это понимает", в то же время увлекается мистикой, рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

В 2018 году Путин также заявлял, что "коммунистическая идеология – очень сродни христианству".

По информации Пугачева, с шаманами президента России познакомил министр обороны Сергей Шойгу.. По словам экс-банкира, президент РФ сам рассказал ему в частном разговоре о "гараже Шойгу" и о том, что на даче у главы минобороны РФ он видел "шаманов и заклинателей".

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина рассказывал в эфире "Украина 24", что Путин и Шойгу время от времени ездят в Сибирь "не просто отдыхать, а они там совершают всякие шаманские обряды". "Для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты", – рассказал он.

Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов считает, что разум президента страны-оккупанта не справился с тем, что он наворотил. Поэтому Путин теперь пытается решить проблему, "став на лыжню какого-то мистицизма и оккультных практик", хотя 10–12 лет назад производил впечатление абсолютно рационального человека.

Российская элита пользуется услугами гадалок, астрологов и шаманов, и в этом она ориентируется на руководство государства, заявлял в интервью Бацман получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России, бизнесмен Илья Пономарев.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, христианство, Игорь Стрелков, Алексей Арестович
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