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"За блуд – костер. За кражу – повешенье. За хулу на царя – вечная каторга". Дугин объяснил россиянам, как им жить. Троицкий назвал его "мудаком" и "посредственным пародистом"

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Дугин придумал, как россиянам решить демографическую, а заодно и все остальные проблемы
Дугин придумал, как россиянам решить демографическую, а заодно и все остальные проблемы
Фото: EPA

Российский пропагандист и "философ-евразиец" Александр Дугин, которого называют "главным идеологом" президента РФ Владимира Путина, предложил россиянам в Telegram путь решения демографической проблемы в стране. Для этого, по Дугину, население должно следовать определенному укладу жизни.

"Чтобы решить демографическую проблему России одним ударом, надо просто разом перейти от модерна к традиции. И все. Города будут немедленно расселены, на земле сложатся крепкие православные семьи со множеством ребетят", – написал пропагандист.

По плану Дугина, в предлагаемом укладе "разводы (не то что аборты!) будут запрещены".

"Их не будет. Нельзя, и все. Женился – будь добр так и живи до смерти. Раньше надо было думать. За блуд – костер. За кражу – повешенье. За хулу на царя – вечная каторга", – заявил он.

"Философ" описал идиллию, которая, по его задумке, наступит в России в результате внедрения вышеописанного кодекса правил.

"И только тонкий гул знаменных распевов над святой Русью. Без конца и края. “Всемирную славу…” Черные стрелы монашеских шествий. Тихое напряженное сопение пахаря и храп статного сытого коня. Пронзительный запах парного молока в тумане", – фантазирует он.

Кроме того, Дугин пояснил россиянам, какую роль в российском укладе, по его мнению, играет "царь" и зачем он нужен.

"Вода и хлеб. Осел и бык. И хороводные фигуры русского солнца. Дружины и семьи, полки и веси. И царь! Чтобы всем было радостно и покойно. Смело и весело. Для этого царь", – резюмировал пропагандист.

Демографический план Дугина вызвал резонанс в соцсетях. Есть и положительные отзывы.

"Дугин – красавчик, русня заслужила именно такую жизнь, как он описал. В добрый путь! А мы помашем платочком!" – считает пользователь, пишущий в Twitter под ником "жесть доброй воли".

Пользователь Twitter с ником "Проф. Преображенский" добавил, что лет 500–600 назад Россия жила именно так, как описывает Дугин.

"Правда, она считалась варварской окраиной мира, была раз в 20 меньше, грамотных в ней почти не было, а продолжительность жизни не превышала 30 лет", – предупредил он.

Российский историк, журналист и писатель Егор Седов в Telegram напомнил, что в свое время в Кампучии (современная Камбоджа) насаждали похожие подходы, включая "расселение городов" и казни за "все, что можно и невозможно".

Он добавил, что "ад на земле" продолжался примерно три с половиной года, а демографический прирост в результате оказался отрицательным – по оценке Седова, убыль населения составила полтора миллиона или больше.

"Если кто-то говорит, что хочет тебя убить, не думай, что он шутит. Просто поверь: говорит – стало быть, хочет. Ну и, помимо людей, убить философ предлагает и страну – причем напрочь, наповал. После таких "демографических мер" подняться будет невозможно. Чей агент и в чьих интересах может такое предложить?" – прокомментировал Седов инициативу Дугина.

Российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий в Twitter сравнил предложения Дугина с укладом, который существовал в СССР, и нашел в предложении "философа" фундаментальную экзистенциальную ошибку.

"В СССР тоже делать было больше нечего, и все со всеми ...блись, как заведенные. Потом аборты, разводы и т.п. Но если за это жечь на кострах и вешать, то и оплодотворять, и рожать "ребетят" будет просто некому", – указал музыкальный критик, отец троих детей.

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в Facebook подчеркнул, что "план Дугина" необходимо реализовать как можно скорее.

"Дугин, который философ, фашист и идеолог России, а также немного безумец, без чего, правда, нельзя было бы быть идеологом в России, предложил хороший план по развитию России. И кто этому плану мешает, тот засланный казачок, работающий на масонов и американскую разведку, на всемирный конгресс геев, и вообще гнусный соросенок. Не зря его пытались взорвать темные силы, но промахнулись. Явно вся мировая закулиса работала, чтобы этот план не стал достоянием общественности и не был реализован", – написал он.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid02kApb48iHua77QtGHh8jb8xLwnwo9UWcRZB6XB5dgyjSrgVogmiUGhXMLUy8v5g9Pl

Контекст:

Пропагандиста и "философа-евразийца" Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд Путина на Россию и Украину. В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.

Дугин находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария и ЕС.

После смерти дочери, российской пропагандистки Дарьи Дугиной (автомобиль, в котором она ехала, взорвался 21 августа под Москвой, по некоторым данным, в нем должен был находиться и сам "философ") Дугин заинтересовал российского президента Владимира Путина, был приближен к Кремлю и теперь формирует официальную идеологию России, писала 3 ноября "Медуза".

Теги: Россия, Артемий Троицкий, СССР, российская пропаганда, аборт, Камбоджа, история, Александр Дугин, Сергей Фурса, писатель, демография, развод, традиции, россияне
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