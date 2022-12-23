"За блуд – костер. За кражу – повешенье. За хулу на царя – вечная каторга". Дугин объяснил россиянам, как им жить. Троицкий назвал его "мудаком" и "посредственным пародистом"

Дугин придумал, как россиянам решить демографическую, а заодно и все остальные проблемы Фото: EPA

"Чтобы решить демографическую проблему России одним ударом, надо просто разом перейти от модерна к традиции. И все. Города будут немедленно расселены, на земле сложатся крепкие православные семьи со множеством ребетят", – написал пропагандист.

По плану Дугина, в предлагаемом укладе "разводы (не то что аборты!) будут запрещены".

"Их не будет. Нельзя, и все. Женился – будь добр так и живи до смерти. Раньше надо было думать. За блуд – костер. За кражу – повешенье. За хулу на царя – вечная каторга", – заявил он.

"Философ" описал идиллию, которая, по его задумке, наступит в России в результате внедрения вышеописанного кодекса правил.

"И только тонкий гул знаменных распевов над святой Русью. Без конца и края. “Всемирную славу…” Черные стрелы монашеских шествий. Тихое напряженное сопение пахаря и храп статного сытого коня. Пронзительный запах парного молока в тумане", – фантазирует он.

Кроме того, Дугин пояснил россиянам, какую роль в российском укладе, по его мнению, играет "царь" и зачем он нужен.

"Вода и хлеб. Осел и бык. И хороводные фигуры русского солнца. Дружины и семьи, полки и веси. И царь! Чтобы всем было радостно и покойно. Смело и весело. Для этого царь", – резюмировал пропагандист.

Демографический план Дугина вызвал резонанс в соцсетях. Есть и положительные отзывы.

"Дугин – красавчик, русня заслужила именно такую жизнь, как он описал. В добрый путь! А мы помашем платочком!" – считает пользователь, пишущий в Twitter под ником "жесть доброй воли".

Дугин красавчик, русня заслужила именно такую жизнь, как он описал)) В добрый путь! А мы помашем платочком! pic.twitter.com/rV3QetJBPv — жесть доброй воли (@postolachka71) December 17, 2022

Пользователь Twitter с ником "Проф. Преображенский" добавил, что лет 500–600 назад Россия жила именно так, как описывает Дугин.

"Правда, она считалась варварской окраиной мира, была раз в 20 меньше, грамотных в ней почти не было, а продолжительность жизни не превышала 30 лет", – предупредил он.

Ну лет 500-600 назад страна так и жила, как описывает Дугин.

Правда, она считалась варварской окраиной мира, была раз в 20 меньше, грамотных в ней почти не было, а продолжительность жизни не превышала 30 лет. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 17, 2022

Российский историк, журналист и писатель Егор Седов в Telegram напомнил, что в свое время в Кампучии (современная Камбоджа) насаждали похожие подходы, включая "расселение городов" и казни за "все, что можно и невозможно".

Он добавил, что "ад на земле" продолжался примерно три с половиной года, а демографический прирост в результате оказался отрицательным – по оценке Седова, убыль населения составила полтора миллиона или больше.

"Если кто-то говорит, что хочет тебя убить, не думай, что он шутит. Просто поверь: говорит – стало быть, хочет. Ну и, помимо людей, убить философ предлагает и страну – причем напрочь, наповал. После таких "демографических мер" подняться будет невозможно. Чей агент и в чьих интересах может такое предложить?" – прокомментировал Седов инициативу Дугина.

Российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий в Twitter сравнил предложения Дугина с укладом, который существовал в СССР, и нашел в предложении "философа" фундаментальную экзистенциальную ошибку.

"В СССР тоже делать было больше нечего, и все со всеми ...блись, как заведенные. Потом аборты, разводы и т.п. Но если за это жечь на кострах и вешать, то и оплодотворять, и рожать "ребетят" будет просто некому", – указал музыкальный критик, отец троих детей.

Мудак Дугин просто посредственный пародист.

В СССР тоже делать было больше нечего, и все со всеми еблись, как заведённые. Потом аборты, разводы итп. Но если за это жечь на кострах и вешать, то и оплодотворять, и рожать «ребетят» будет просто некому. pic.twitter.com/P1RLn7cd0k — Артемий Троицкий (@aktroitsky) December 17, 2022

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в Facebook подчеркнул, что "план Дугина" необходимо реализовать как можно скорее.

"Дугин, который философ, фашист и идеолог России, а также немного безумец, без чего, правда, нельзя было бы быть идеологом в России, предложил хороший план по развитию России. И кто этому плану мешает, тот засланный казачок, работающий на масонов и американскую разведку, на всемирный конгресс геев, и вообще гнусный соросенок. Не зря его пытались взорвать темные силы, но промахнулись. Явно вся мировая закулиса работала, чтобы этот план не стал достоянием общественности и не был реализован", – написал он.