Оккупанты создают базу данных мест проживания гражданских на временно захваченной территории Херсонской области – Генштаб ВСУ

Об этом 21 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.
"В частности, [враг] пытается создать базу данных мест проживания мирных граждан. Угрожая отключением от электроэнергии под видом выполнения "программы экономии электроэнергии", так называемая власть осуществляет принудительные меры по подписанию "акта о подтверждении фактического места жительства гражданина", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска контролируют часть Херсонской области на левом берегу реки Днепр, с правобережной части региона оккупантов изгнали в ноябре 2022 года.
Жителей оккупированных территорий россияне терроризируют и лишают возможности получать альтернативную информацию, отмечали в Генштабе ВСУ.