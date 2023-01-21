Оккупанты создают базу данных мест проживания гражданских на временно захваченной территории Херсонской области – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты принуждают гражданских подписать "акт о подтверждении фактического места жительства" в Херсонской области Фото: EPA (архив)

Об этом 21 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.

"В частности, [враг] пытается создать базу данных мест проживания мирных граждан. Угрожая отключением от электроэнергии под видом выполнения "программы экономии электроэнергии", так называемая власть осуществляет принудительные меры по подписанию "акта о подтверждении фактического места жительства гражданина", – говорится в сообщении.

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