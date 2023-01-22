Украинские военные за сутки уничтожили 600 оккупантов, пять танков и девять артсистем – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки силы обороны уничтожили около 600 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ составили:

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.