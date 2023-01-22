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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 600 оккупантов, пять танков и девять артсистем – Генштаб ВСУ

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Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже 333-й день
Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже 333-й день
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 120 760 российских оккупантов. Об этом 22 января сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки силы обороны уничтожили около 600 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ составили:

  • танки – 3145 (+5);
  • боевые бронированные машины – 6268 (+12);
  • артиллерийские системы – 2144 (+9);
  • РСЗО – 445 (+2);
  • средства ПВО – 220;
  • самолеты – 287;
  • вертолеты – 277;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1892 (+1);
  • крылатые ракеты – 749;
  • корабли/катера – 17;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4932 (+14);
  • специальная техника – 193.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0m7E38TR9QfiNgFVbtD4jGYMvQBRizo8zGeZPAdxN1n3nRMGrQgLQJsgc8HQeV9j6l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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