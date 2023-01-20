Невзлин: У Путина бюджет – это же карман. Ему чем больше людей погибнет, тем лучше

Путин равнодушен к людям и готов нести серьезные потери в Украине. Вероятно, ему это даже выгодно, полагает Невзлин Фото: EPA

"Мне вот один экономист сказал. Я не назову его фамилию именно из-за того, что он мне сказал. Он сказал, что Путину настолько по фигу люди, что если ему принесли расчет, в котором видно, что надо потерять 20–30 миллионов населения России, чтобы жить было лучше и веселее, потому что, в принципе, а зачем их кормить-то? Они же не участвуют в процедуре производства нефти, газа, нефтепродуктов, поставки их за рубеж и так далее", – поделился Невзлин.

Логика президента страны-оккупанта, по мнению бизнесмена, выглядит так: "Если у тебя экспортно ориентированная экономика, зачем тебе эти лишние люди, зачем их кормить?"

Невзлин провел параллели с советским диктатором Иосифом Сталиным, который "кроме ГУЛАГа, в котором как будто все работали или многие работали, много людей клал еще в войнах, особенно во Второй мировой".

"[Советский военачальник маршал Георгий] Жуков тоже не считал со Сталиным, – как и Путин, условно, с [экс-командующим группировкой российских войск в Украине, генералом Сергеем] Суровикиным – не считали людей. Они к ним никак не относятся. Сталин тоже уменьшал численность для того, чтобы прокормить себя и оставшихся. Здесь еще более явное", – считает он.

Невзлин подчеркнул, что поверил словам собеседника, потому что "он очень высокого уровня экономист", работал с российским правительством "очень близко" м понимает их настроения.

"Но при этом он [экономист] говорит, что если сравнить, как их надо содержать даже на нижнем уровне, и то, что если бы людей не было, то деньги-то в карман – их больше будет. Ведь дело в том, что у Путина бюджет – это же карман. Такого не было у Сталина. Понимаете? Поэтому в этом смысле ему чем больше, тем лучше. Чем больше погибнет, тем лучше", – сказал бизнесмен.

Он добавил, что Путин в любом случае "не испытывает никакой эмпатии к людям, рефлексии, сожалений".

"Ему совершенно все равно. Они [российская верхушка и военное руководство] не считаются с жизнями людей. Вообще", – убежден бывший руководитель компании ЮКОС.

По оценкам бизнесмена, сейчас с российской стороны погибает в пять – семь раз больше военнослужащих, чем ВСУ теряет украинских защитников.

"То есть, грубо говоря, на сотню украинских военных погибает около 400 – 700 и даже иногда 800 российских солдат", – подытожил Невзлин.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Полный текст интервью.

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