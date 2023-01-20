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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: У Путина бюджет – это же карман. Ему чем больше людей погибнет, тем лучше

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Путин равнодушен к людям и готов нести серьезные потери в Украине. Вероятно, ему это даже выгодно, полагает Невзлин
Путин равнодушен к людям и готов нести серьезные потери в Украине. Вероятно, ему это даже выгодно, полагает Невзлин
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин может быть заинтересован в максимальных потерях российских войск в Украине из своих частных экономических соображений. Такое мнение российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин выразил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мне вот один экономист сказал. Я не назову его фамилию именно из-за того, что он мне сказал. Он сказал, что Путину настолько по фигу люди, что если ему принесли расчет, в котором видно, что надо потерять 20–30 миллионов населения России, чтобы жить было лучше и веселее, потому что, в принципе, а зачем их кормить-то? Они же не участвуют в процедуре производства нефти, газа, нефтепродуктов, поставки их за рубеж и так далее", – поделился Невзлин.

Логика президента страны-оккупанта, по мнению бизнесмена, выглядит так: "Если у тебя экспортно ориентированная экономика, зачем тебе эти лишние люди, зачем их кормить?"

Невзлин провел параллели с советским диктатором Иосифом Сталиным, который "кроме ГУЛАГа, в котором как будто все работали или многие работали, много людей клал еще в войнах, особенно во Второй мировой".

"[Советский военачальник маршал Георгий] Жуков тоже не считал со Сталиным, – как и Путин, условно, с [экс-командующим группировкой российских войск в Украине, генералом Сергеем] Суровикиным – не считали людей. Они к ним никак не относятся. Сталин тоже уменьшал численность для того, чтобы прокормить себя и оставшихся. Здесь еще более явное", – считает он.

Невзлин подчеркнул, что поверил словам собеседника, потому что "он очень высокого уровня экономист", работал с российским правительством "очень близко" м понимает их настроения.

"Но при этом он [экономист] говорит, что если сравнить, как их надо содержать даже на нижнем уровне, и то, что если бы людей не было, то деньги-то в карман – их больше будет. Ведь дело в том, что у Путина бюджет – это же карман. Такого не было у Сталина. Понимаете? Поэтому в этом смысле ему чем больше, тем лучше. Чем больше погибнет, тем лучше", – сказал бизнесмен.

Он добавил, что Путин в любом случае "не испытывает никакой эмпатии к людям, рефлексии, сожалений".

"Ему совершенно все равно. Они [российская верхушка и военное руководство] не считаются с жизнями людей. Вообще", – убежден бывший руководитель компании ЮКОС.

По оценкам бизнесмена, сейчас с российской стороны погибает в пять – семь раз больше военнослужащих, чем ВСУ теряет украинских защитников.

"То есть, грубо говоря, на сотню украинских военных погибает около 400 – 700 и даже иногда 800 российских солдат", – подытожил Невзлин.

 Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Полный текст интервью.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны 2023 года РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

В декабре 2022 года россияне понесли рекордные потери: за месяц было ликвидировано 17 280 оккупантов.

За следующие четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек, заявил 2 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

С 24 февраля 2022 года по 20 января 2023 года потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 119 300 военных убитыми.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Иосиф Сталин, оккупация, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, Леонид Невзлин, власть, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация, россияне, убитые
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