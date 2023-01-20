Невзлин: Путин сейчас ничего не решает на самом деле. Решают те люди, которым он доверяет и которые зарабатывают деньги в общий общак

"Он ничего не решает на самом деле. Может, не хочет решать. Но выглядит, что человек находится в некой прострации", – сказал он.

При этом Невзлин считает, что выбирает решения все-таки Путин.

"Потому что у него должность такая. На ней можно вообще ничего не делать, но все равно ты будешь решать. А решают те люди, которым он доверяет и которые зарабатывают деньги в общий общак. Ближайшее окружение – они практически все такие в том или ином виде. Или привязанные к этим людям бюрократы. Ну, условно говоря, есть какой-нибудь [близкий к Путину миллиардер Юрий] Ковальчук – вот он решает. Путин, видимо, одобряет", – сказал Невзлин.

По словам бизнесмена, если бы этого не было, то были бы конфликты и с другими людьми, к примеру, людьми, например, президента нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина.

"Но они как-то регулируются. Иногда на нижнем уровне бывают и драки, и войны, и кто-то кого-то сажает. Это все бывает теперь. Но все-таки на верхнем уровне это как-то проходит через Путина и решается", – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube