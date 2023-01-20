Невзлин: Путин сейчас ничего не решает на самом деле. Решают те люди, которым он доверяет и которые зарабатывают деньги в общий общак

"Он ничего не решает на самом деле. Может, не хочет решать. Но выглядит, что человек находится в некой прострации", – сказал он.
При этом Невзлин считает, что выбирает решения все-таки Путин.
"Потому что у него должность такая. На ней можно вообще ничего не делать, но все равно ты будешь решать. А решают те люди, которым он доверяет и которые зарабатывают деньги в общий общак. Ближайшее окружение – они практически все такие в том или ином виде. Или привязанные к этим людям бюрократы. Ну, условно говоря, есть какой-нибудь [близкий к Путину миллиардер Юрий] Ковальчук – вот он решает. Путин, видимо, одобряет", – сказал Невзлин.
По словам бизнесмена, если бы этого не было, то были бы конфликты и с другими людьми, к примеру, людьми, например, президента нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина.
"Но они как-то регулируются. Иногда на нижнем уровне бывают и драки, и войны, и кто-то кого-то сажает. Это все бывает теперь. Но все-таки на верхнем уровне это как-то проходит через Путина и решается", – сказал он.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Фактически война РФ против Украины началась в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".