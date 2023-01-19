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Бабченко: Когда Кадыров станет царем России, окружение Путина в горниле революции сгинет

 
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Если Кадыров возглавит Россию, нынешнему окружению Путина несдобровать, считает Бабченко
Если Кадыров возглавит Россию, нынешнему окружению Путина несдобровать, считает Бабченко
Фото: Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Следующим президентом России после Владимира Путина может стать глава Чечни Рамзан Кадыров. Такое мнение российский журналист Аркадий Бабченко выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"На днях я делала интервью с ;[бывшим советником Офиа президента Украины] Алексеем Арестовичем, и он мне говорил: когда Украина победит, а Путин одержит разгромное поражение, то все его соратники тут же начнут наперебой кричать, что они не виноваты, они ни при чем. И какой-нибудь директор ФСБ – в первую очередь он – будет кричать громче всех, что Путин на самом деле держал его детей, его жену, его родных в заложниках все это время. Поэтому он вынужден был вот это все с ним вместе делать", – отметила Бацман.

Бабченко выразил сомнение в том, что соратники Путина доживут до того момента, "когда они будут кричать и их будет кто-то слушать".

"Потому что после того, как Россия потерпит сокрушительное поражение, – ну, по словам Арестовича, там начнется Сомали. И там с севера, из Питера – будет банда [российского бизнесмена, основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения] Пригожина, с юга,  с Кавказа – будет банда Кадырова. В Татарстане... Я не знаю, что у них сейчас в Татарстане. Новый Минтимер Шаймиев (бывший президент республики Татарстан. – "ГОРДОН") создает свою частную армию", – предположил журналист.

Он считает, что таких частных армий будет "пара-тройка десятков".

"[Они] будут перекатываться от края до края [России], пока один из них кого-то не съест, не сожрет всех остальных и не укрепится на троне заново.

Журналист отметил, что в таком сценарии делает ставку на Кадырова.

"Я думаю, что следующим царем России будет Кадыров. И поэтому к тому моменту, когда Кадыров станет царем России, уже не будет ни старого толстого питона, ни маленького лягушонка. Все эти сечины-фигечины, директора ФСБ – они все в этом замечательном... Как же это в книжках писалось? В этом замечательном горниле революции сгинут. И о них не вспомнит уже никто", – заявил он.

Бабченко предвидит, что Россия под руководством Кадырова (или другого похожего на него по взглядам и ценностям правителя), которая хочет реванша, будет представлять опасность.

"Что будет происходить в России после этого поражения? Будет национальное унижение. Будет расти новое поколение, которое будет требовать реванша и мести. И плюс Кадыров еще на троне. Ну, может, Пригожин. Может, какой-то новый вылезет, кто кого сожрет", – полагает он.

По прогнозам журналиста, Россию впоследствии возглавит человек, который будет "совершенно точно лютее Путина".

"И вот в какой-то момент там гражданская война, ля-ля, тополя. Не знаю: лет за 10–15–20 устаканится, и потом мы все равно с вами получим окончательно съехавший с катушек православный Иран со 130 миллионами населения и ядерным оружием", – считает Бабченко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Невзоров обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", как внутри РФ, так и на международном уровне и чувствует "потерю друзей", писала 30 декабря газета The Washington Post, подводя итоги 2022 года.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев заявил, что Путин сознательно поддерживает информационный фон: "Если не я, то Пригожин или Кадыров. Вы содрогнетесь, будет в 10 раз хуже", и на Запад это действует

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив считает, что Путин сознательно и последовательно "лепит из Кадырова своего преемника".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Рамзан Кадыров, Кавказ, Кремль, Татарстан, ФСБ, Аркадий Бабченко, Алеся Бацман, война России против Украины, интервью, власть, перспективы, россияне
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