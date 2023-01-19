Бабченко: Когда Кадыров станет царем России, окружение Путина в горниле революции сгинет

"На днях я делала интервью с ;[бывшим советником Офиа президента Украины] Алексеем Арестовичем, и он мне говорил: когда Украина победит, а Путин одержит разгромное поражение, то все его соратники тут же начнут наперебой кричать, что они не виноваты, они ни при чем. И какой-нибудь директор ФСБ – в первую очередь он – будет кричать громче всех, что Путин на самом деле держал его детей, его жену, его родных в заложниках все это время. Поэтому он вынужден был вот это все с ним вместе делать", – отметила Бацман.

Бабченко выразил сомнение в том, что соратники Путина доживут до того момента, "когда они будут кричать и их будет кто-то слушать".

"Потому что после того, как Россия потерпит сокрушительное поражение, – ну, по словам Арестовича, там начнется Сомали. И там с севера, из Питера – будет банда [российского бизнесмена, основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения] Пригожина, с юга, с Кавказа – будет банда Кадырова. В Татарстане... Я не знаю, что у них сейчас в Татарстане. Новый Минтимер Шаймиев (бывший президент республики Татарстан. – "ГОРДОН") создает свою частную армию", – предположил журналист.

Он считает, что таких частных армий будет "пара-тройка десятков".

"[Они] будут перекатываться от края до края [России], пока один из них кого-то не съест, не сожрет всех остальных и не укрепится на троне заново.

Журналист отметил, что в таком сценарии делает ставку на Кадырова.

"Я думаю, что следующим царем России будет Кадыров. И поэтому к тому моменту, когда Кадыров станет царем России, уже не будет ни старого толстого питона, ни маленького лягушонка. Все эти сечины-фигечины, директора ФСБ – они все в этом замечательном... Как же это в книжках писалось? В этом замечательном горниле революции сгинут. И о них не вспомнит уже никто", – заявил он.

Бабченко предвидит, что Россия под руководством Кадырова (или другого похожего на него по взглядам и ценностям правителя), которая хочет реванша, будет представлять опасность.

"Что будет происходить в России после этого поражения? Будет национальное унижение. Будет расти новое поколение, которое будет требовать реванша и мести. И плюс Кадыров еще на троне. Ну, может, Пригожин. Может, какой-то новый вылезет, кто кого сожрет", – полагает он.

По прогнозам журналиста, Россию впоследствии возглавит человек, который будет "совершенно точно лютее Путина".

"И вот в какой-то момент там гражданская война, ля-ля, тополя. Не знаю: лет за 10–15–20 устаканится, и потом мы все равно с вами получим окончательно съехавший с катушек православный Иран со 130 миллионами населения и ядерным оружием", – считает Бабченко.

ВИДЕО