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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери России в войне против Украины достигли около 188 тыс. оккупантов – СМИ

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ВСУ с начала войны ликвидировали более 120 тыс. российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ 21 января
ВСУ с начала войны ликвидировали более 120 тыс. российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ 21 января
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия, которая в феврале 2022 года начала войну против Украины, потеряла уже около 188 тыс. солдат.

Об этом 20 января написал The Sun, со ссылкой на данные разведки США.

Отмечается, что информация о количестве убитых или раненых оккупантов в бою была представлена союзникам на восьмом заседании контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в Германии на авиабазе Рамштайн 20 января.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что россияне "понесли огромные потери в живой силе", но не назвал точную цифру.

"Российские потери – в прошлый раз, когда я сообщал об этом публично, я сказал, что они значительно превышают 100 тыс. Я бы сказал, что сейчас они еще более значительно превышают 100 тыс.", – отметил Милли.

Контекст:

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники с 24 февраля 2022 года ликвидировали более 120 тыс. оккупантов

Минобороны РФ за время полномасштабной войны свои потери озвучивало несколько раз. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявлял, что потери РФ погибшими составляют меньше 6 тыс., хотя журналисты на тот момент, используя открытые источники (речь о публичных сообщениях: постах родственников, публикациях местных СМИ) смогли установить больше 6,2 тыс. российских военнослужащих, убитых на войне в Украине. По состоянию на 17 января "Медиазона" таким образом подтвердила смерть 11 662 российских военных. 

Теги: Россия, США, Германия, Украина, разведка, раненые, война России против Украины, Марк Милли, погибшие, заседание, потери армии России, контактная группа Рамштайн, убитые
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