Потери России в войне против Украины достигли около 188 тыс. оккупантов – СМИ

ВСУ с начала войны ликвидировали более 120 тыс. российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ 21 января Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 20 января написал The Sun, со ссылкой на данные разведки США.

Отмечается, что информация о количестве убитых или раненых оккупантов в бою была представлена союзникам на восьмом заседании контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в Германии на авиабазе Рамштайн 20 января.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что россияне "понесли огромные потери в живой силе", но не назвал точную цифру.

"Российские потери – в прошлый раз, когда я сообщал об этом публично, я сказал, что они значительно превышают 100 тыс. Я бы сказал, что сейчас они еще более значительно превышают 100 тыс.", – отметил Милли.