За сутки враг нанес 28 ракетных и авиаударов по Украине, произвел 55 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в течение суток россияне нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов, а также произвели 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы ряда населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, включая Стрелечью, Двуречную, Волчанск и Купянск.
На купянском и лиманском направлениях обстрелам подверглись четыре села в Харьковской области и 11 – в Луганской.
"На бахмутском направлении огневого поражения понесли позиции наших войск в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Дружба и Зализное Донецкой области", – рассказали в Генштабе.
На авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
На новопавловском – обстреляны Богоявленка и Никольское Донецкой области.
На запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности – Времовка, Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Каменское Запорожской области.
"На херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Берегово и Херсон", – добавили в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.