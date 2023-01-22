За сутки враг нанес 28 ракетных и авиаударов по Украине, произвел 55 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

Под обстрелы попали позиции украинских военных и мирные населенные пункты Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По данным Генштаба, в течение суток россияне нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов, а также произвели 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы ряда населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, включая Стрелечью, Двуречную, Волчанск и Купянск.

На купянском и лиманском направлениях обстрелам подверглись четыре села в Харьковской области и 11 – в Луганской.

"На бахмутском направлении огневого поражения понесли позиции наших войск в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Дружба и Зализное Донецкой области", – рассказали в Генштабе.

На авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На новопавловском – обстреляны Богоявленка и Никольское Донецкой области.

На запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности – Времовка, Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Каменское Запорожской области.

"На херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Берегово и Херсон", – добавили в Генштабе.



