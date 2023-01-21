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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли шесть общин Сумской области, убили животных, ранили подростка – глава обладминистрации

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Живицкий отметил, что по региону было нанесено 115 ударов
Живицкий отметил, что по региону было нанесено 115 ударов
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

21 января по состоянию на 22.00 российские оккупанты нанесли удары по шести территориальным общинам Сумской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"115 ударов нанесли россияне в течение дня по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Эсманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская общины", – написал он.

Также глава обладминистрации отметил, что "после 8.00 враг открывал артиллерийский огонь по Середино-Будской общине". По его данным, было девять прилетов – без пострадавших.

Живицкий рассказал, что в Новослободской общине было 40 прилетов минометного огня россиян; на территории Краснопольской общины взорвались девять вражеских мин; Белопольскую общину враг обстрелял из минометов (15 прилетов) и артиллерии (семь прилетов), а по Шалыгинской общине нанес 10 очередей из пулемета.

Кроме того, глава обладминистрации расширил информацию об обстреле Эсманьской общины, где был ранен подросток.

"Общину враг обстрелял из минометов (16 прилетов) и ствольной артиллерии (28 прилетов). В результате обстрелов осколками ранен 17-летний парень в селе Студенок. Разрушен один жилой дом – в него попала мина. Еще около 10 домов повреждены. В одном домохозяйстве убило корову и маленького теленка", – объяснил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

20 января украинские пограничники сообщили, что в Сумской области отогнали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Сумская область, животные, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, мина, подростки, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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