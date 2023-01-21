Оккупанты обстреляли шесть общин Сумской области, убили животных, ранили подростка – глава обладминистрации

Живицкий отметил, что по региону было нанесено 115 ударов Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"115 ударов нанесли россияне в течение дня по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Эсманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская общины", – написал он.

Также глава обладминистрации отметил, что "после 8.00 враг открывал артиллерийский огонь по Середино-Будской общине". По его данным, было девять прилетов – без пострадавших.

Живицкий рассказал, что в Новослободской общине было 40 прилетов минометного огня россиян; на территории Краснопольской общины взорвались девять вражеских мин; Белопольскую общину враг обстрелял из минометов (15 прилетов) и артиллерии (семь прилетов), а по Шалыгинской общине нанес 10 очередей из пулемета.

Кроме того, глава обладминистрации расширил информацию об обстреле Эсманьской общины, где был ранен подросток.

"Общину враг обстрелял из минометов (16 прилетов) и ствольной артиллерии (28 прилетов). В результате обстрелов осколками ранен 17-летний парень в селе Студенок. Разрушен один жилой дом – в него попала мина. Еще около 10 домов повреждены. В одном домохозяйстве убило корову и маленького теленка", – объяснил Живицкий.

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