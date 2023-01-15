В результате обстрела оккупантами Сумской области пострадали детсад и школа – глава обладминистрации

"Россияне в течение дня нанесли 44 удара по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская, Середино-Будская и Краснопольская общины. [...] Во всех случаях без жертв и пострадавших", – написал он.

Глава обладминистрации уточнил, что Краснопольскую общину на приграничье враг сначала обстрелял из минометов (12 "прилетов"), а затем сбросил с беспилотника две взрывчатки.

"По Белопольской общине россияне открывали минометный огонь, 15 "прилетов". Повреждена школа и гараж в селе Павловка. Середино-Будская община: был минометный обстрел со стороны России, три "прилета". По Хотинской общине противных стрелял из минометов, 14 "прилетов". В результате обстрела повреждены детсад и школьный стадион в Кондратовке", – объяснил Живицкий.

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