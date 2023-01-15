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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами Сумской области пострадали детсад и школа – глава обладминистрации

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В Белопольской общине повредило гараж и школу
В Белопольской общине повредило гараж и школу
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

15 января по состоянию на 21.30 российские оккупанты нанесли удары по четырем территориальным общинам Сумской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Россияне в течение дня нанесли 44 удара по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская, Середино-Будская и Краснопольская общины. [...] Во всех случаях без жертв и пострадавших", – написал он.

Глава обладминистрации уточнил, что Краснопольскую общину на приграничье враг сначала обстрелял из минометов (12 "прилетов"), а затем сбросил с беспилотника две взрывчатки.

"По Белопольской общине россияне открывали минометный огонь, 15 "прилетов". Повреждена школа и гараж в селе Павловка. Середино-Будская община: был минометный обстрел со стороны России, три "прилета". По Хотинской общине противных стрелял из минометов, 14 "прилетов". В результате обстрела повреждены детсад и школьный стадион в Кондратовке", – объяснил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, Сумская область, стадион, взрывчатка, вторжение, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, взрывы, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, школа
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