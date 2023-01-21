Оккупанты полностью разрушили дом в приграничном селе в Сумской области, осколочные ранения получил 17-летний юноша – ОВА

Около 13.00 российские войска начали вести огонь по территории Эсманьской общины Шосткинского района, отметили в Сумской ОВА Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сегодня около 13.00 враг начал вести огонь по территории Эсманьской общины Шосткинского района. Россияне ударили из минометов по селу Студенок. 10 мин разорвались на улицах села, возле жилья местных жителей, – написал руководитель ОВА. – Вражеская взрывчатка попала и в один из домов, он полностью уничтожен".

В нем в момент обстрела находился 17-летний юноша, продолжил Живицкий.

"Чудом выжил – его с многочисленными осколочными ранениями спасают медики Глуховской больницы. Пока жизни парня уже ничего не угрожает", – подчеркнул глава Сумской ОВА.