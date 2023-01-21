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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты полностью разрушили дом в приграничном селе в Сумской области, осколочные ранения получил 17-летний юноша – ОВА

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Около 13.00 российские войска начали вести огонь по территории Эсманьской общины Шосткинского района, отметили в Сумской ОВА
Около 13.00 российские войска начали вести огонь по территории Эсманьской общины Шосткинского района, отметили в Сумской ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 21 января обстреляли село Студенок Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сегодня около 13.00 враг начал вести огонь по территории Эсманьской общины Шосткинского района. Россияне ударили из минометов по селу Студенок. 10 мин разорвались на улицах села, возле жилья местных жителей, – написал руководитель ОВА. – Вражеская взрывчатка попала и в один из домов, он полностью уничтожен".

В нем в момент обстрела находился 17-летний юноша, продолжил Живицкий.

"Чудом выжил – его с многочисленными осколочными ранениями спасают медики Глуховской больницы. Пока жизни парня уже ничего не угрожает", – подчеркнул глава Сумской ОВА.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02w277JqoX5H6Cs6vJ7Q3Yh5JvmgH9RZf7aaKQPN53nmCG8ZHSjU8De1PsG7gHWuPHl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

20 января пограничники в Сумской области отогнали российскую ДРГ.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, больница, обстрелы, война России против Украины, медики, Шостка, Сумская ОГА, взрывы, ранение, миномет, Дмитрий Живицкий, село, дом, российские оккупанты
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