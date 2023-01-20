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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские окккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и сбросили взрывчатку на приграничье – глава ОВА

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Живицкий сообщил, что жертв и разрушений не было
Живицкий сообщил, что жертв и разрушений не было
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупанты 19 января вновь обстреляли Сумскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую общину. Восемь мин взорвались на нашей территории. Также [россияне] сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничье", – написал он.

Живицкий отметил, что пострадавших и разрушений не было.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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