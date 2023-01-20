Российские окккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и сбросили взрывчатку на приграничье – глава ОВА

"Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую общину. Восемь мин взорвались на нашей территории. Также [россияне] сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничье", – написал он.
Живицкий отметил, что пострадавших и разрушений не было.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.