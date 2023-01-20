Российские окккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и сбросили взрывчатку на приграничье – глава ОВА

Живицкий сообщил, что жертв и разрушений не было Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую общину. Восемь мин взорвались на нашей территории. Также [россияне] сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничье", – написал он.

Живицкий отметил, что пострадавших и разрушений не было.

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